Une tempête pour les célébrations du jour de l’An

Photo: Valerian Mazataud Le Devoir

Une tempête de neige, peut-être accompagnée de pluie verglaçante, devrait frapper le sud-ouest et le centre du Québec pour les célébrations du Nouvel An. Deux systèmes dépressionnaires, l’un en provenance de l’Ouest canadien et l’autre du sud des États-Unis, devraient se rejoindre au-dessus des Grands Lacs, pour ensuite se diriger vers le Québec, lundi soir. La plupart des régions pourraient recevoir dix à quinze centimètres. De la pluie verglaçante pourrait aussi s’abattre sur l’extrême sud de la province, de même qu’à Montréal et à Gatineau. Les déplacements pour les festivités du jour de l’An risquent donc d’être compliqués.