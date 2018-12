Jean Pronovost, figure marquante de l’agriculture au Québec, est décédé

Québec — Le grand mandarin de l’État et figure marquante de l’agriculture au Québec Jean Pronovost est décédé mercredi à l’âge de 80 ans, a annoncé l’Institut Jean-Garon vendredi soir. « C’est le monde agroalimentaire tout entier qui est en deuil », a estimé Simon Bégin, le président de l’organisme dans un communiqué. Jean Pronovost a mené une vaste consultation en 2007 et 2008 alors qu’il présidait les travaux de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. Le rapport Pronovost, comme il était communément appelé, recommandait notamment la fin du monopole syndical de l’Union des producteurs agricoles (UPA) afin, soutenait-il, de permettre une réforme de l’agriculture.