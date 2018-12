États-Unis: l’EPA songe à assouplir des règlements sur les émissions de mercure

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) envisage de reculer sur la réglementation des émissions de mercure toxiques provenant de centrales au charbon. Dans son annonce de vendredi, l’EPA propose d’abroger un autre règlement du Clean Air Act. Il s’agit d’une nouvelle démarche du gouvernement Trump pour soutenir l’industrie du charbon. Les centrales au charbon sont les principales sources de pollution au mercure. Cette substance chimique nuit au développement du système nerveux des enfants et cause plusieurs autres problèmes de santé. Selon les groupes environnementaux, les règlements fédéraux et des États ont permis de réduire les émissions de mercure des centrales de 85 % depuis 2006. Mais de nouvelles conclusions de l’EPA indiquent qu’il n’est pas « approprié » pour elle de réglementer les émissions toxiques.