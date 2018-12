Record d’incendies de forêt au Canada en 2018

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Dame Nature a soufflé le chaud et le froid plus que jamais sur le Canada en 2018. Chaleurs mortelles, froids records et tornades les plus puissantes en plus d’un siècle ont certes marqué les esprits. Le phénomène météorologique qui a malgré tout eu le plus de conséquences sur les Canadiens, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), est le nombre record d’incendies de forêt en Colombie-Britannique. Le deuxième phénomène de l’année, d’après ECCC, est la vague de chaleur estivale extrême qui a été ressentie non seulement au Canada, mais sur l’ensemble de l’hémisphère Nord. Ces chaleurs extrêmes ont causé la mort de 93 personnes au Québec. Le troisième rang du palmarès gouvernemental est alloué aux vents de mai, qui ont privé des centaines de milliers de gens d’électricité en Ontario et au Québec. Ces deux provinces ont été ensuite frappées par des tornades, le 21 septembre. Une tornade de puissance EF3 a frappé l’Outaouais ce jour-là. Il s’agissait de la plus puissante dans ces deux provinces depuis 1903.