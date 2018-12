Le projet Gazoduq entre l'Abitibi et le Saguenay ne passe pas le test de l’opinion publique

Avant l’annonce du projet de gazoduc de sa nouvelle filiale Gazoduq, à la mi-novembre, l’entreprise GNL Québec a commandé un sondage doublé d’une analyse à la firme Navigator, spécialisée notamment en « campagnes d’affaires publiques ». Ce document, dont les conclusions ont été largement mises en oeuvre dans le communiqué dévoilant le projet, ne devait pas être diffusé « largement », a indiqué au Devoir une porte-parole de Gazoduq, mardi.

L’objectif, inscrit dans le document daté du 15 octobre, était d’« explorer la connaissance et l’attitude du public » à l’égard du gaz naturel, et ce, « avant le dévoilement du projet » de gazoduc qui doit traverser le Québec, de l’Abitibi au Saguenay. On souhaitait aussi recenser les éventuelles « préoccupations » concernant un projet de transport de gaz de l’Ouest canadien, en vue de l’exportation par navires méthaniers.

Selon les conclusions d’un sondage mené au début du mois d’octobre par la firme Navigator, il n’est absolument pas acquis qu'un tel projet bénéficie de l’acceptabilité sociale au Québec. « Le soutien pour un gazoduc/une ligne de transport chez les résidents dans le corridor proposé est limité. Il y a donc du travail à faire », peut-on lire dans le rapport de 29 pages produit pour GNL Québec et rédigé en anglais.

Concrètement, seulement 38 % des répondants qui demeurent dans le corridor étudié pour construire le gazoduc sont favorables à un tel projet, dont seulement 33 % au Québec. L’analyse démontre toutefois que le choix des mots est important, puisque le soutien est « légèrement supérieur » lorsqu’on utilise le terme « gazoduc national » ou « ligne de transport de gaz naturel », à 42 %, plutôt que les termes « natural gas pipeline » ou « gazoduc », à 34 %.

« Éduquer » les citoyens

Qui plus est, seulement 43 % des 800 répondants de l’Ontario et du Québec estiment que le transport par gazoduc serait « sécuritaire ». Cela laisse entendre, selon l’analyse de Navigator, que « GNL a du travail pour éduquer les résidents à propos de cet enjeu ».

Navigator, qui se spécialise par ailleurs dans la « gestion de crises », précise également que les résultats du sondage démontrent qu’il existe une « réceptivité » à un message qui positionne le gaz naturel comme une énergie de « transition » pour sortir du pétrole. Le coup de sonde a toutefois permis de constater qu’à peine 50 % des répondants y voient une source d’énergie propre, tandis que 53 % estiment que l’exportation de ce gaz naturel exploité en Alberta permettra de « réduire » les émissions de gaz à effet de serre.

Afin de mieux faire accepter le projet de gazoduc, Navigator suggère donc de concentrer davantage le message sur l’idée que ce gaz permettra de réduire le recours au charbon ailleurs dans le monde, plutôt que de laisser entendre « directement que cela réduira les émissions de gaz à effet de serre ».

Arguments utilisés

Navigator a en outre soumis certaines informations aux répondants du sondage afin de vérifier si celles-ci permettraient d’influencer favorablement leur opinion.

Les « arguments » les plus porteurs sont :

— le tracé du gazoduc évitera les « zones écologiques sensibles » ;

— la construction entraînera la création d’emplois « bien rémunérés dans la région » ;

— et un éventuel « déversement » du gazoduc « ne polluera pas la terre ou l’eau », puisque le gaz s’évaporera immédiatement.

Au moment d’annoncer son projet de gazoduc d’exportation, à la mi-novembre, Gazoduq a repris textuellement ces arguments dans le communiqué publié pour promouvoir le projet de 4,5 milliards de dollars.

« Notre souhait est de mettre en place un projet qui générera des retombées positives pour le Québec, l’Ontario et le Canada, en plus de contribuer à la réduction de l’utilisation de charbon et de mazout dans le monde, réduisant ainsi les émissions mondiales de gaz à effet de serre », avait notamment fait valoir le président de Gazoduq, Louis Bergeron, par voie de communiqué. Ce dernier avait été recruté par TransCanada en 2015 pour défendre au Québec le projet de pipeline Énergie Est.

Ce document de Navigator rappelle, à certains égards, une analyse produite pour le projet Énergie Est par la firme Edelman, à la demande de TransCanada. Ce rapport, qui avait été dévoilé par les médias en novembre 2014, décrivait les façons d’influencer l’opinion publique en faveur du projet de pipeline, allant jusqu’à la possibilité de payer des gens pour qu’ils se prononcent pour le projet sur les réseaux sociaux.

Vulgariser

Selon ce qu’a expliqué mardi au Devoir la porte-parole de Gazoduq, Marie-Christine Demers, cette analyse a été commandée « dans la foulée de la préparation du projet, mais on ne posait pas de questions spécifiques au projet ». L’idée, a-t-elle ajouté, était de « pouvoir répondre aux questions des gens ». Dans ce contexte, « ce type de document nous permet de nous préparer pour pouvoir vulgariser adéquatement » le projet et ses enjeux.

« Les gens ont beaucoup de questions. Ce sont des questions tout à fait normales par rapport à n’importe quel projet », a-t-elle poursuivi, évoquant les « consultations » déjà entamées par le promoteur.

Avant même de préciser le tracé du gazoduc ou de mener l’évaluation environnementale du projet, le premier ministre François Legault a déjà qualifié le projet de GNL Québec de « très intéressant ».

Selon l’« avis de projet » déposé en novembre par Gazoduq, le futur gazoduc partira, en Ontario, de la « Canadian Mainline », une conduite appartenant à TransCanada. Au Québec, le tuyau d’un mètre de diamètre nécessitera une « emprise permanente » de trente mètres, de la frontière ontarienne au Saguenay.

Sa construction impliquera plusieurs « franchissements de cours d’eau » et le corridor à l’étude comprend plusieurs eskers, 20 400 km de cours d’eau, des milliers de milieux humides et plusieurs dizaines d’habitats fauniques, dont certains sont essentiels pour des espèces menacées.

Les travaux « préliminaires » sur le terrain ont commencé cette année et doivent se poursuivre au printemps prochain. La mise en exploitation est prévue pour 2025.