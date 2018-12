Taxe carbone: le Nouveau-Brunswick lance sa propre contestation

Photo: James West La Presse canadienne

Fredericton — Le premier ministre du Nouveau-Brunswick s’est engagé mercredi à dépasser les cibles d’Ottawa en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) — mais il annonce du même souffle que la province contestera elle aussi devant les tribunaux la constitutionnalité de la taxe fédérale sur le carbone. Le nouveau gouvernement souhaitait récemment obtenir le statut d’intervenant dans les contestations de la Saskatchewan et de l’Ontario. Or, Blaine Higgs a annoncé mercredi que le Nouveau-Brunswick lancera sa propre contestation judiciaire. Le premier ministre estime que les règles fédérales désavantageraient les Néo-Brunswickois « qui doivent chauffer leur maison » et « conduire leur voiture », et qu’elles « cible[nt] injustement » les entreprises.