Le premier ministre Blaine Higgs tente de faire revivre Énergie Est

Fredericton — Le nouveau premier ministre du Nouveau-Brunswick tente de faire revivre l’oléoduc Énergie Est, même si le promoteur initial a déclaré que le projet était mort. TransCanada a abandonné le projet de 15,7 milliards de dollars, il y a plus d’un an, après la modification du processus d’évaluation environnementale par l’Office national de l’énergie. Mais le premier ministre Blaine Higgs ainsi que certains autres premiers ministres et politiciens fédéraux tentent de relancer le projet d’oléoduc comme moyen d’acheminer davantage de brut de l’Ouest vers les raffineries de l’est du Canada et de l’exporter vers les marchés étrangers.