Les pneus usés s’accumulent au Québec

Le Programme de gestion intégrée des pneus hors d’usage roule mal, très mal. Recyc-Québec n’assume pas le leadership attendu dans ce dossier et les stocks accumulés chez les recycleurs explosent, conclut la vérificatrice générale du Québec (VG).

« Depuis l’été 2015, la quantité de pneus récupérés dépasse la capacité de traitement de l’industrie du remoulage et du recyclage », souligne le rapport de novembre 2018 de la VG, déposé vendredi matin à Québec.

Ainsi, il y avait en 2016 un stock global de quelque 33 400 tonnes de pneus hors d’usage, copeaux, poudrette de caoutchouc et autres produits finis. Or, deux ans plus tôt, ces stocks étaient deux fois moins importants, à près de 15 400 tonnes.

La VG soutient que Recyc-Québec est « réactive plutôt que proactive dans sa gestion » de ce programme financé par les utilisateurs. Depuis 1999, un droit spécifique de 3 $ est perçu sur chaque pneu neuf vendu au Québec.

En 2017, ces droits ont permis de collecter 25 millions. Cette somme ne cesse d’augmenter, à la mesure des ventes de pneus neufs qui augmentent logiquement au même rythme : entre 2010 et 2017, on note une augmentation de 71 % des sommes recueillies par l’organisme.

La VG soutient que la société d’État n’a pas « l’assurance que le droit spécifique de 3 $ est suffisant à court et à moyen terme pour financer la gestion du programme et la récupération de la totalité des pneus visés par ce droit ». Cette négligence est accompagnée d’un autre constat : « L’autofinancement du programme n’est pas un enjeu pour les instances de gouvernance de Recyc-Québec. »

Les objectifs du programme québécois sont de récupérer les pneus hors d’usage pour les orienter vers l’industrie de remoulage et du recyclage, cela, dans une perspective d’autofinancement et de protection de l’environnement. L’origine du programme remonte au traumatisme de 1993, quand quatre millions de pneus avaient brûlé sur un site de Saint-Amable.

La société d’État gère-t-elle bien ce programme ? Telle était la question à laquelle l’équipe de la VG voulait répondre. Et la réponse est un non catégorique. « Son mode de gestion ne lui permet pas de jouer pleinement son rôle ni de contribuer de façon optimale à l’atteinte des objectifs du programme », indique-t-on.

Le rapport souligne une multitude de problèmes :

De moins en moins d’acteurs travaillent dans le domaine du remoulage et du recyclage des pneus hors d’usage. En 10 ans, le nombre d’entreprises impliquées est passé de 10 à 4. Cela accroît la dépendance de Recyc-Québec par rapport à ces joueurs, restreint la capacité de traitement de l’industrie et limite la concurrence lors de l’attribution de nouveaux contrats. La VG met en lumière que c’est à Recyc-Québec de favoriser le développement de cette industrie, qui bénéficie de subventions directes et indirectes.

Le même manque de leadership de Recyc-Québec est noté dans le soutien qu’elle devrait offrir pour l’innovation et le développement de nouveaux produits dérivés. Il n’y a en place essentiellement aucune mesure en ce sens.

Recyc-Québec ne s’assure pas qu’un pneu acheminé vers un centre de traitement ne produit en fin de compte aucun déchet — ce qui est aussi un objectif du programme de transformation des pneus. L’organisme considère que l’objectif est atteint dès lors que le pneu arrive à un centre de transformation.

Le programme fait en sorte que c’est Recyc-Québec qui va chercher les pneus usés chez quelque 12 000 détaillants au Québec (souvent des garages) pour les acheminer vers les centres de transformation. Les coûts de transport représentaient près de 60 % des coûts totaux du programme, souligne-t-on. Mais l’efficience du volet transport n’a jamais été mesurée… Ce qui serait « essentiel », remarque la VG.

Sur le plan environnemental, Recyc-Québec n’a pas non plus de mécanismes de surveillance qui lui donnent « l’assurance raisonnable que les pneus hors d’usage sont traités et entreposés de façon sécuritaire ». Il n’y a, pour toute la province, qu’un seul inspecteur.

L’organisme n’a également pas de mesure pour la réduction à la source, le réemploi, le recyclage ou la valorisation du produit. Il n’a pas d’informations lui permettant d’envisager l’état des stocks à venir : le nombre de pneus en circulation et leur durée de vie ne sont pas répertoriés.

Recyc-Québec s’est engagé à mettre en œuvre toutes les recommandations émises dans le rapport : assurer un leadership général plus fort ; mettre en place des mécanismes de surveillance et de planification financière, etc.

L’organisme promet de « mettre au cœur de ses priorités le développement de projets innovants et le soutient aux entreprises québécoises qui fabriquent des produits dérivés à forte valeur ajoutée ». De plus, un soutien financier de 4,2 millions sera fourni pour des projets de développement de débouchés de réemploi pour les pneus.

Dans son rapport annuel déposé jeudi à Québec, Recyc-Québec situait pourtant son programme de gestion des pneus hors d’usage dans la catégorie des « programmes performants qui font la différence ». On y soulignait que « la recherche et le développement ont permis de développer de nouveaux débouchés ».

La quantité de pneus hors d’usage générés annuellement est notamment liée à l’augmentation constante du parc automobile québécois depuis 2010, mentionne-t-on. Les chiffres de la Société de l’assurance automobile du Québec indiquent qu’il y avait 4,88 millions d’automobiles et de camions au Québec en 2010, alors qu’on en dénombrait l’an dernier 5,38 millions (une augmentation de 10 % en sept ans).

Aussi sous la loupe de la vérificatrice générale

Le rapport de la VG s’attarde aussi à d’autres sujets :

La formation technique au collégial. On note ici des lacunes dans le modèle qu’utilise le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour déterminer les besoins de formation en fonction des besoins de main-d’œuvre au Québec. « Les analyses du ministère ne permettent pas de s’assurer que l’offre de formation technique correspond aux besoins du marché du travail », indique-t-on. Le ministère n’a pas de vue d’ensemble de la qualité des programmes de formation technique offerts.

On note ici des lacunes dans le modèle qu’utilise le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour déterminer les besoins de formation en fonction des besoins de main-d’œuvre au Québec. « Les analyses du ministère ne permettent pas de s’assurer que l’offre de formation technique correspond aux besoins du marché du travail », indique-t-on. Le ministère n’a pas de vue d’ensemble de la qualité des programmes de formation technique offerts. La rémunération des médecins. La VG a fait un suivi des travaux qu’elle avait réalisés en 2015 et qui concernaient le contrôle de la rémunération des médecins. Or, elle conclut que la RAMQ a fait preuve d’une volonté réelle d’améliorer les choses, et les « progrès sont jugés satisfaisants » pour trois des cinq recommandations faites il y a trois ans. Il reste donc à améliorer les contrôles pour les modes de rémunération autres que celui à l’acte et pour les mesures incitatives (les primes versées aux médecins, en somme) : selon la VG, la RAMQ ne peut actuellement pas être certaine que les « versements sont conformes aux ententes et qu’ils reflètent la réelle prestation de travail ».

D’autres détails suivront.