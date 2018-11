Indonésie: une baleine échouée avait 6kg de plastique dans son estomac

Photo: Associated Press

Jakarta — Des experts ont trouvé près de six kilogrammes de plastique dans l’estomac d’une baleine morte qui s’est échouée sur les rives de l’est de l’Indonésie. Ils ont trouvé notamment 115 gobelets de plastique, quatre bouteilles de plastique, 25 sacs de plastique, deux sandales, un sac de nylon et plus d’un millier d’autres morceaux de plastique assortis. L’animal était en état de décomposition trop avancé pour qu’on puisse déterminer si le plastique a causé sa mort. L’Indonésie, un archipel de 260 millions d’habitants, est le deuxième pire pollueur plastique de la planète, derrière la Chine, selon une étude publiée par le magazine Science en janvier. Le gouvernement indonésien souhaite réduire l’utilisation du plastique de 70 % d’ici 2025.