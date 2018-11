Un gazoduc de 750 km pour exporter du gaz naturel à partir du Québec

La nouvelle entreprise Gazoduq a annoncé jeudi son intention de construire un gazoduc de plus de 750 km en milieu naturel, au Québec, afin de transporter du gaz naturel de l’Ouest canadien, qui serait liquéfié au Saguenay, avant d’être exporté. Il s’agit du plus important projet de transport d’énergie fossile dans la province depuis le défunt pipeline Énergie Est.

Selon les informations dévoilées jeudi après-midi, l’entreprise étudie déjà un « corridor » pour construire cette future conduite. De la frontière avec l’Ontario, le gazoduc traverserait le territoire québécois à partir de la région de Rouyn-Noranda, pour se rendre jusqu’au Saguenay. Il serait construit essentiellement en milieu naturel, mais l’entreprise promet d’éviter « les aires protégées et les parcs nationaux inclus dans le corridor d’étude ».

Image: Guillaume Levasseur Le Devoir

Gazoduq espère entreprendre la construction de cette conduite de gaz « en 2022, pour une mise en service en 2024 ». Mais selon les règles environnementales en vigueur au Québec, le projet sera soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (incluant des audiences du BAPE).

« Notre souhait est de mettre en place un projet qui générera des retombées positives pour le Québec, l’Ontario et le Canada, en plus de contribuer à la réduction de l’utilisation de charbon et de mazout dans le monde, réduisant ainsi les émissions mondiales de GES », a fait valoir le président de Gazoduq, Louis Bergeron, par voie de communiqué.

Méthaniers dans le parc marin

Gazoduq est une entreprise dont le « premier actionnaire » est GNL Québec, l’entreprise qui pilote le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel qui serait construite dans la zone portuaire de Grande-Anse, au Saguenay.

Cette nouvelle usine servirait à liquéfier les 11 millions de tonnes de gaz naturel exportées chaque année à bord de méthaniers de type Q-Flex. Ces imposants navires peuvent transporter 217 000 m³ de gaz. Ils atteignent une longueur de 297 mètres et une largeur de 45 mètres.

Jusqu’à 160 de ces navires remonteraient chaque année la rivière Saguenay, soit trois ou quatre par semaine. Chemin faisant, ils traverseraient le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, une aire marine protégée mise en place pour protéger l’habitat du béluga du Saint-Laurent. En calculant les allers et les retours, on parle de six à huit passages par semaine.

D’autres détails suivront.