Le bilan des incendies en Californie s’élève à 50 morts

Le bilan des victimes des incendies qui ravagent la Californie s’établissait mercredi à 50 morts et des milliers de pompiers tentaient toujours de contenir les flammes, alors que les témoignages de rescapés se multipliaient.

Au nord de Sacramento, plus de 5600 soldats du feu combattaient le « Camp Fire », l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de la Californie avec 48 morts.

Depuis jeudi dernier, il a brûlé 50 600 hectares selon les pompiers californiens (Cal Fire) mardi soir, et rayé de la carte la petite ville de Paradise (26 000 habitants).

À plusieurs centaines de kilomètres au sud, le « Woolsey Fire » a ravagé près de 40 000 hectares près de Los Angeles, et fait au moins deux morts. Il n’était lui aussi contenu qu’à environ 50 % mercredi matin malgré l’action des 3600 pompiers déployés. Le feu s’est déclaré jeudi près de Thousand Oaks, où la veille au soir un ancien militaire avait tué 12 personnes dans un bar.

L’incendie s’est rapidement propagé vers le sud et atteint la célèbre station balnéaire de Malibu, à l’ouest de Los Angeles.

La police du comté de Los Angeles a publié sur son compte Twitter des images d’une conductrice fuyant l’incendie en voiture, sur une route encerclée par les flammes.

« Le feu est arrivé si vite. Tout était calme et soudainement les flammes sont arrivées sur nous », raconte l’auteure de la vidéo, Rebecca Hackett.

This very graphic video shows the dangers of a fast moving fire and how important it is to leave affected areas after fire officials declare an evacuation order. "The fire came so quickly. One minute it was calm and then suddenly they were on top of us," Rebecca Hackett said. pic.twitter.com/bCGYmgtxVf