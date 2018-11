Des dizaines de milliers de marcheurs pour le climat à Montréal

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché samedi dans les rues du centre-ville de Montréal pour signifier leur appui à des mesures plus ambitieuses de lutte contre les changements climatiques. Le nouveau gouvernement de François Legaut aura d’ailleurs fort à faire pour espérer respecter les objectifs du Québec.

Avant même le début de la marche, la Place des Festivals, qui peut accueillir 30 000 personnes, débordait déjà de citoyens venus pour plusieurs en famille pour manifester leur soutien aux politiques de lutte contre les dérèglements du climat. Selon les organisateurs, le collectif « la planète s’invite au Parlement », plus de 50 000 personnes auraient pris par à cette manifestation.

Le cortège comptait plusieurs artistes signataires du « Pacte pour la transition », qui a été lancé cette semaine à l’initiative du metteur en scène Dominic Champagne. Des représentants des partis présents à l’Assemblée nationale étaient également présents.

Trois ministres du gouvernement de François Legault étaient du nombre, dont la ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MarieChantal Chassé.

Échec en vue

Selon le bilan mi-parcours du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, le Québec est en voie de rater complètement ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le Québec s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 20 % d’ici 2020, par rapport à 1990. Or, selon les plus récentes données officielles, qui remontent à 2015, les émissions ont été réduites de 8,8 %. Et malgré des investissements prévus de plus de quatre milliards de dollars de fonds publics, le plan climat du Québec permettra, au mieux, de « stabiliser » les émissions de GES.

Le secteur des transports compte à lui seul pour plus de 40 % du bilan de la province. Selon le bilan du ministère de l’Environnement, il y a d’ailleurs « urgence d’agir » dans les transports pour espérer atteindre les objectifs de réduction de GES du plan climatique gouvernemental.

D’autres détails suivront.