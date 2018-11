La couche d’ozone se rétablit tranquillement

Washington — La couche d’ozone protectrice de la Terre guérit enfin des dommages causés par les aérosols et les liquides de refroidissement, selon un rapport des Nations unies. La couche d’ozone s’amincissait depuis la fin des années 1970. Les scientifiques ont sonné l’alarme, et les produits chimiques qui l’endommageaient ont été progressivement éliminés. La couche d’ozone supérieure au-dessus de l’hémisphère nord devrait donc être complètement réparée dans les années 2030 et le trou béant de la couche d’ozone antarctique devrait disparaître dans les années 2060, selon une évaluation scientifique publiée lundi. L’hémisphère sud est à la traîne et sa couche d’ozone devrait être guérie au milieu du siècle.