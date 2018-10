L’art de manquer le bateau… et de faire naufrage

Le plus récent rapport du GIEC est formel : l’humanité se dirige vers un naufrage climatique aussi dévastateur qu’irréversible, à moins de mettre en oeuvre dès maintenant des changements sans précédent dans toutes les sphères de nos sociétés. Est-il trop tard pour changer les choses ? La question se pose, puisque les décideurs politiques ont démontré à maintes reprises leur incapacité à agir pour éviter le pire.

La scène se déroule en novembre 1989. Plus de 60 pays sont réunis aux Pays-Bas pour négocier un accord climatique qui permettrait de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre (GES) à leur niveau de 1990, et ce, avant l’an 2000. Mais sous les pressions du gouvernement américain, les discussions se concluent finalement sur une déclaration qui évoque simplement l’idée que « plusieurs » nations sont favorables à un gel de la croissance des émissions. Quelles nations ? Quelles émissions ? Le texte demeure silencieux.

Cela se passait il y a près de 30 ans. On savait alors déjà que les GES provenant de notre dépendance aux énergies fossiles allaient modifier à jamais le climat terrestre, avec des conséquences irréparables pour l’ensemble de l’humanité. Dès 1979, il y a donc de cela 40 ans, une évaluation scientifique commandée par le Bureau de la politique scientifique et technologique, chargé de conseiller le président américain, avait conclu que la croissance des GES entraînerait une hausse des températures moyennes de 3 °C, ainsi que des changements climatiques « significatifs ».

« Il y a cela 30 ans, nous aurions pu sauver la planète », titrait d’ailleurs en août le New York Times, en présentant un long reportage qui raconte cet échec climatique. Le journaliste Nathaniel Rich y donne la parole à John Sununu, architecte du déraillement des négociations de 1989. Les leaders politiques de l’époque, raconte-t-il, voulaient faire mine de s’intéresser à la question, mais « sans avoir à prendre d’engagements fermes qui puissent priver leurs nations de ressources importantes ». Et M. Sununu d’ajouter : « Honnêtement, nous en sommes encore là aujourd’hui. »

Intérêts nationaux

En réagissant lundi à la publication du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la ministre canadienne de l’Environnement, Catherine McKenna, a réaffirmé que le Canada est « déterminé » à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, soit tenter de limiter le réchauffement à 1,5 °C.

Ces objectifs, qui imposeraient de laisser sous terre la vaste majorité des ressources pétrolières et gazières, devront toutefois être atteints dans un contexte de croissance marquée de la production des sables bitumineux, mais aussi de la construction des pipelines Trans Mountain et Keystone XL, en plus du mégaprojet d’exportation de gaz de schiste LNG Canada. Bref, l’urgence climatique ne doit pas priver le Canada de ressources importantes.

Le gouvernement Trudeau n’est évidemment pas le seul à protéger ses intérêts nationaux, souligne le biologiste Claude Villeneuve, auteur du livre Est-il trop tard ? Le point sur les changements climatiques. Dans le cadre des tractations politiques menées la semaine dernière pour l’approbation du rapport du GIEC, l’Australie et la Pologne ont critiqué le passage qui précise l’obligation de mettre un terme à l’utilisation du charbon d’ici 2050. L’Arabie saoudite a quant à elle tenté de faire retirer toute référence au recul nécessaire du pétrole.

En fin de compte, le rapport scientifique n’en demeure pas moins très clair. L’humanité doit rapidement réduire ses émissions de GES pour éviter d’aggraver trop sévèrement les bouleversements du climat, et ainsi exacerber l’ensemble des impacts désastreux pour toute la vie sur Terre. À l’horizon 2050, il faut même ramener à « zéro » les émissions de CO2.

Ce n’est pas cependant ce que les pays signataires de l’Accord de Paris se sont engagés à faire, loin de là. En fait, à supposer que tous tiennent leurs promesses, le climat gagnera au moins 3 °C au cours des prochaines décennies. « Il ne faut pas atteindre une telle hausse », insiste toutefois le directeur général du consortium de recherche Ouranos, Alain Bourque. Selon lui, les impacts deviendraient alors extrêmement dommageables. Le problème, ajoute-t-il, c’est que « le bilan historique des pays soulève des doutes » sur la possibilité de ne pas atteindre cette hausse dramatique des températures.

Claude Villeneuve doute également de la capacité à agir à temps. « Le Canada, l’Australie et les États-Unis ne respecteront pas leurs engagements. Et les émissions continuent de grimper en Inde et en Chine, deux gros consommateurs de charbon », déplore-t-il. Selon lui, le prochain rapport complet du GIEC pourrait d’ailleurs tenir pour acquis un réchauffement de 2 °C à 3 °C, « dans le meilleur des cas ». Bref, se préparer au pire.

S’adapter au pire

Dans ce contexte, Alain Bourque estime que les efforts consentis pour les mesures d’« adaptation » sont nettement insuffisants, notamment pour se préparer aux vagues de chaleur, à l’érosion côtière, aux problèmes du secteur agricole ou encore aux événements climatiques extrêmes. « Même si on réduit les émissions de GES, le climat va continuer de changer. Dans 20 ans, nous allons continuer de vivre des impacts importants et qui vont s’amplifier. On parle donc d’impacts majeurs, notamment au Québec », explique-t-il.

M. Bourque mentionne le niveau des océans, qui est appelé à augmenter, ce qui menacera directement 70 à 80 millions de personnes au cours des prochaines décennies, même en supposant une action très musclée pour contrer les bouleversements climatiques. Qui plus est, le phénomène des « réfugiés climatiques » risque de venir aggraver les crises politiques et sociales liées aux flux migratoires actuels.

Est-ce que l’ambition, mais aussi l’enthousiasme qui avaient mené à la signature de l’Accord de Paris en 2015 seront de retour lors du prochain sommet, la COP24, prévu en décembre à Katowice ? Les rencontres des derniers mois des négociateurs des 195 États ont plutôt démontré toute la difficulté d’élaborer des règles de mise en oeuvre de l’entente. Et encore, il n’est pas question ici de rehausser radicalement le niveau d’ambition, comme le prescrit le GIEC.

« L’énergie de Paris a été perdue », résumait le mois dernier l’un des rares chefs d’État présents au sommet sur l’action climatique de San Francisco, le Hongrois Janos Ader. « Je vais vous dire la vérité. Nous sommes très loin de l’objectif », soulignait pour sa part John Kerry, ancien chef de la diplomatie de Barack Obama, qui négocia l’Accord de Paris de 2015.