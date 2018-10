Le cofondateur d’Équiterre, Steven Guilbeault, quitte l’organisme environnemental et assure qu'il ne fera pas de saut en politique « à court terme ».



« La décision de quitter n'est pas une décision que j'ai prise à la légère et qui a été facile », a souligné vendredi Steven Guilbeault, qui dirigeait l'organisme depuis 10 ans.



L'homme de 48 ans assure que son départ d'Équiterre ne se traduira pas par un saut en politique « à court terme ». Il a démenti les rumeurs sur sa candidature dans Outremont avec le Parti libéral du Canada.



« À court terme, non [je ne me porterais pas candidat]. Un jour, peut-être, on me l'a offert à plusieurs reprises et j'ai toujours dit non », a-t-il assuré, précisant avoir des affinités avec plusieurs partis politiques autant au provincial qu'au fédéral.



Steven Guilbeault a indiqué qu'il consacrera son temps à la rédaction d'un livre sur l'intelligence artificielle. Il va également poursuivre son travail de conseiller stratégique auprès de Cycle Capital Management, un gestionnaire de fonds en capitaux de risque dédié aux technologies propres au Canada, ainsi qu'au sein de la firme de service-conseil spécialisée dans les enjeux d'économie verte et d'économie sociale, Copticom.



Steven Guilbeault est un des visages les plus connus du mouvement environnemental. Il s'est notamment fait connaître en escaladant la tour du CN à Toronto en 2001 pour protester contre le retrait des États-Unis du protocole de Kyoto. Il était à l'époque porte-parole de Greenpeace.

