Trans Mountain: préparatifs pour les nouvelles consultations

CALGARY — L’Office national de l’énergie a annoncé, vendredi, avoir accordé le statut d’intervenant à 98 demandeurs en vue des nouvelles consultations sur le projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain. La liste comprend les villes de Vancouver, de Victoria et de Burnaby, des Premières Nations de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, des groupes environnementaux, des sociétés pétrolières, les gouvernements albertain et britanno-colombien ainsi que des représentants de divers ministères fédéraux. Plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral avait annoncé qu’il ne porterait pas en appel la décision du tribunal d’annuler l’approbation du projet Trans Mountain par le Conseil des ministres.