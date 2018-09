Une facture de 11,5 millions pour démanteler le «Kathryn Spirit»

Le démantèlement du navire Kathryn Spirit, abandonné à Beauharnois depuis 2011, aura finalement coûté 11,5 millions de dollars au gouvernement canadien. Et même si l’épave est maintenant complètement retirée du Saint-Laurent, la fin des travaux sur le site est prévue seulement pour l’automne 2019.

Selon ce qu’a précisé au Devoir Services publics et Approvisionnement Canada, la facture pour le démantèlement parachevé à la mi-septembre, mais aussi pour « la remise en état du site et les travaux supplémentaires », s’élève à 11,46 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral, qui a dû prendre en charge l’épave de ce navire sans propriétaire, doit maintenant retirer de l’eau le remblai qui avait été installé pour procéder au démantèlement. Cela devrait être fait en décembre, a-t-on indiqué. Mais la « remise en état » du site sera terminée seulement à la fin du mois d’octobre 2019.

Longue saga

La saga du Kathryn Spirit remonte à 2011. À cette époque, l’entreprise Groupe St-Pierre l’a amarré près de la rive du fleuve, à Beauharnois, dans le but de démanteler le cargo en fin de vie, et ce, malgré le refus exprimé par la Ville.

Le navire construit en 1967 a par la suite été vendu à la compagnie mexicaine Reciclajes ecologicos maritimos, qui a alors engagé l’entreprise JRB inc. pour, notamment, pomper les eaux contaminées du bateau, qui menaçait à l’époque de chavirer, parce qu’il était alourdi par l’accumulation d’eau infiltrée dans la coque.

Or, comme l’entreprise mexicaine a cessé de payer JRB inc. et a carrément renoncé à ses droits de propriété sur le Kathryn Spirit, l’entreprise québécoise a stoppé les travaux.

En plus des risques que poserait la présence de l’épave elle-même, le cargo en partie démantelé contenait des eaux contaminées notamment aux hydrocarbures. Il représentait donc un risque pour le Saint-Laurent, notamment parce qu’il était situé à la tête du lac Saint-Louis, en amont de prises d’eau potable de Montréal et en amont de la réserve nationale de faune des Îles-de-la-Paix.