70% plus de déchets d’ici 2050?

Washington — La prolifération vertigineuse des déchets autour du globe constitue une menace supplémentaire pour la santé de la population et l’environnement, déjà fragilisés par le changement climatique, estime la Banque mondiale. Si aucune mesure n’est prise urgemment, le volume des déchets à l’échelle mondiale va s’accroître de 70 % d’ici 2050 pour représenter 3,4 milliards de tonnes, contre 2,01 milliards en 2016. Bien que les pays riches ne comptent que 16 % de la population mondiale, ils produisent plus d’un tiers (34 %) des déchets de la planète. L’Asie de l’Est et la région pacifique sont responsables de près d’un quart (23 %) du total des déchets. D’ici 2050, l’Afrique subsaharienne devrait plus que tripler le niveau de ses déchets, et l’Asie du Sud plus que doubler.