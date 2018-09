Comment sortir le Québec de l’échec climatique?

La crise climatique ne fait plus aucun doute, mais les moyens pour s’y attaquer font toujours cruellement défaut, tout comme la volonté politique. Est-ce que les partis sont prêts à aller plus loin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Troisième de quatre textes qui décortiquent les engagements des chefs.

eu importe la couleur du gouvernement qui sera élu le 1er octobre prochain, il devra composer avec une réalité incontournable : le Québec est en voie de rater complètement ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) pour 2020, ce qui le place sur une trajectoire de retard encore plus important pour l’horizon 2030.

Les données du bilan mi-parcours du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques sont d’ailleurs claires, quoi qu’en dise le gouvernement Couillard. Malgré des investissements qui devraient dépasser les 4 milliards de dollars, le Québec pourra, au mieux, « stabiliser » ses émissions d’ici 2020. Cela signifie que celles-ci auront alors reculé d’environ 10 % par rapport à 1990. Or, l’objectif des libéraux, repris par la Coalition avenir Québec depuis le début de la campagne électorale, était de 20 %.

Et si une bonne partie de la solution se trouve du côté de l’électrification des transports, un secteur qui compte pour 41 % des GES, le virage tarde à se concrétiser. Au mieux, selon la cible fixée par les libéraux, le Québec devrait compter 100 000 véhicules électriques en 2020, contre 30 000 actuellement. À supposer que cet objectif soit atteint, ces véhicules représenteront alors une infime partie des 4,5 millions de véhicules que compte la province.

Corriger le tir

Pour corriger le tir, le Parti québécois a présenté lundi un plan qui prévoit que le premier ministre serait directement responsable du « développement durable », une façon d’affirmer qu’il s’agit bel et bien d’une « priorité de l’État ». On promet aussi l’adoption d’une loi « antidéficit climatique » qui imposerait au gouvernement un examen indépendant annuel de la situation des GES et des moyens de poursuivre la réduction des émissions.

Le Parti québécois, comme tous ses adversaires, s’engage à accélérer l’électrification des transports, notamment en multipliant l’installation de bornes de recharge, le nerf de la guerre sur le vaste territoire québécois. Mais il n’est plus question de rendre obligatoires des ventes « 100 % » rechargeables à l’horizon 2035, comme cela était inscrit dans la plateforme électorale.

Le chef Jean-François Lisée a d’ailleurs critiqué ouvertement la volonté de Québec solidaire d’interdire la vente de véhicules à essence après 2030. La mesure n’est pourtant pas unique dans le monde. La Norvège, un pays producteur de pétrole, a fixé sa date butoir à 2025. L’Irlande et les Pays-Bas évoquent des délais similaires, tandis que l’Inde mise sur un échéancier fixé à 2030.

Interpellée par Le Devoir, la Coalition avenir Québec a confirmé son intention de « poursuivre les efforts visant à réduire les émissions de GES produits par les véhicules automobiles », mais sans préciser de cible. « Il faut accompagner les grands constructeurs automobiles à fournir les véhicules électriques. Il y a un appétit, au Québec, pour les véhicules électriques, et peu de modèles sont disponibles en quantité suffisante », a ajouté le parti, dans une réponse écrite.

Les partis pourraient faire preuve de beaucoup plus d'ambition sans mettre en péril des votes

Manque d’ambition

À la lumière des engagements mis en avant, la réponse du directeur général d’Équiterre, Sidney Ribaux, est simple : « Presque tous les partis manquent d’ambition. » Selon lui, « il y a un gros travail à faire » pour rattraper le retard en matière de lutte contre les changements climatiques.

« On parle ici de gestes qui ne sont pas si difficiles politiquement. Les partis pourraient faire preuve de beaucoup plus d’ambition sans mettre en péril de votes. On ne va pas s’aliéner des votes en disant qu’on veut être plus ambitieux en matière d’électrification des transports », a-t-il fait valoir.

Professeure à l’UQAM spécialisée en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté, Lucie Sauvé estime pour sa part que libéraux et caquistes demeurent « vagues » ou pêchent par manque de « mesures concrètes ». Elle salue l’idée des péquistes de proposer une stratégie de sortie du pétrole, mais aussi celle des solidaires de mettre immédiatement un terme aux projets d’exploration pétrolière et gazière sur le territoire québécois.

Au-delà des promesses électorales, M. Ribaux estime par ailleurs qu’il faut replacer le Québec dans le contexte canadien. « Quand on se compare, on se console. Au Québec, lorsqu’on regarde les réponses fournies par les différents partis [aux 23 propositions soumises par les groupes environnementaux], on constate qu’il y a un consensus politique sur certaines questions, notamment sur l’électrification des transports et la lutte contre les changements climatiques. Ce n’est pas le cas dans toutes les provinces canadiennes. »

Consigne sur les bouteilles de la SAQ Le Devoir a interpellé les quatre partis pour savoir s’ils comptaient imposer une consigne sur les 220 millions de bouteilles de vin vendues à la Société des alcools du Québec.



Seul Québec solidaire promet une « modernisation complète du système de consigne, en y ajoutant notamment les bouteilles de vin et d’eau, ainsi que d’autres contenants similaires ».



La Coalition avenir Québec s’y oppose clairement. « Ce n’est pas une avenue que nous considérons pour le moment. Il faut plutôt miser sur une stratégie de revalorisation du verre qui passe par le recyclage », a indiqué le parti, par écrit.



« Nous sommes ouverts à trouver d’autres solutions (en plus de toutes celles prévues dans notre plateforme) afin de stopper la crise des matières recyclables et plus spécifiquement celle du verre », a répondu le Parti québécois.



Au Parti libéral, on mise sur le projet-pilote d’amélioration du tri du verre, qui doit se terminer cet automne. « Il faut savoir que les bouteilles de vin représentent 50 % du verre dans le bac de récupération. Ainsi, une hypothétique consigne sur les bouteilles de vin ne réglerait pas l’enjeu du verre dans la récupération », ajouté le parti.