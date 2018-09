Hydrocarbures: la porte reste ouverte aux forages dans les cours d’eau

Contrairement à ce qu’a soutenu à maintes reprises le ministre Pierre Moreau, le gouvernement Couillard n’a pas complètement fermé la porte aux forages pétroliers et gaziers dans les cours d’eau, a constaté Le Devoir. Québec prévoit toujours une mesure d’« exception » pour se garder le droit de les autoriser.

Le gouvernement a publié mercredi dans la Gazette officielle la version définitive du Règlement sur les « activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique ». Ce dernier devrait entrer en vigueur d’ici 15 jours, selon ce qu’on peut y lire.

On y constate que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a modifié le règlement par rapport à la version publiée le 20 juin dernier. Il y précise désormais ceci : « Le ministre ne peut octroyer d’autorisation ou approuver d’activités en milieu hydrique que si le titulaire d’une licence lui démontre que les activités prévues ne compromettent pas l’intégrité et la conservation du milieu hydrique. »

« À la demande du ministre, le titulaire étaye cette démonstration en lui soumettant une étude technico-environnementale signée par un ingénieur d’une firme de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises du titulaire », ajoute le ministère, avant de détailler les règles qui doivent être respectées pour les activités pétrolières et gazières qui seraient permises en milieu hydrique.

« Exception »

Concrètement, le MERN ne ferme donc pas complètement la porte à tout forage dans les lacs et les rivières. Avant la publication du règlement ce mercredi, le ministère avait d’ailleurs déjà confirmé au Devoir, le 20 août, qu’il existait toujours une « exception » pour autoriser de telles activités.

« Il y a une exception dans la loi qui est balisée: la démonstration doit être faite que les activités prévues ne compromettent pas l’intégrité et la conservation du milieu hydrique. Cette démonstration doit être faite en soumettant au ministre une étude technico-environnementale signée par un ingénieur d’une firme de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises du titulaire », avait alors répondu le MERN.

Le ministère avait également indiqué qu’une entreprise qui souhaiterait mener des opérations de recherche ou d’extraction d’hydrocarbures devrait se soumettre aux exigences du ministère de l’Environnement, « tout en ayant l’acceptabilité sociale ».

Le communiqué publié le 17 août par le gouvernement Couillard portait pourtant un titre qui stipulait ceci : « Québec dit non aux hydrocarbures en milieu hydrique ». « Ainsi, au Québec, il sera maintenant interdit d’effectuer un levé géophysique ou géochimique, de forer un sondage stratigraphique et un puits, ainsi que de fracturer un puits dans un milieu hydrique ou à moins d’un kilomètre d’un milieu hydrique », pouvait-on lire dans ce communiqué publié un vendredi après-midi.

En théorie, cela devait marquer un tournant dans la position du gouvernement, qui avait décidé d’ouvrir les cours d’eau aux projets des pétrolières et des gazières dès la première version des projets de règlements de la Loi sur les hydrocarbures, publiée en septembre 2017.

Au moment de publier le communiqué du 17 août, quelques jours avant le déclenchement des élections, le gouvernement avait toutefois refusé de rendre publics les règlements définitifs de la Loi sur les hydrocarbures. « Les règlements seront diffusés dans la Gazette officielle du Québec au cours des prochaines semaines. La date de la parution n’est pas encore connue, mais le délai de publication est normalement de deux à trois semaines », avait alors répondu au Devoir le MERN.

Règles détaillées

Le règlement sur les activités en milieu hydrique publié finalement ce mercredi, et qui compte 65 pages, fixe précisément des règles pour les opérations qui pourraient être autorisées dans les cours d’eau.

Ainsi, les levés géophysiques et les forages en milieu hydrique seront interdits dans « tout périmètre d’urbanisation », mais aussi dans un périmètre d’un kilomètre autour des périmètres d’urbanisation.

Pour un type de forage appelé « sondage stratigraphique », l’entreprise devrait fournir « la carte bathymétrique de la zone où est situé le sondage stratigraphique et, le cas échéant, une cartographie du fond de l’eau ». Elle devrait également présenter « une description de la faune aquatique ».

Pour un « forage » pétrolier ou gazier, l’entreprise devrait fournir les mêmes informations, mais aussi « concevoir et construire le puits » de façon à « protéger l’intégrité de l’eau souterraine et du milieu hydrique ».

Le gouvernement a toutefois allongé la liste des cours d’eau où tout forage sera complètement interdit. L’ancienne liste comptait 13 cours d’eau, alors que la nouvelle en compte 16. Les nouveaux sont la « baie de Gaspé », la « baie des Chaleurs » et la « baie La Malbaie, située dans la municipalité régionale de comté Le Rocher-Percé ».

En se basant sur la carte officielle des 53 225 km² de permis d’exploration en vigueur à l’heure actuelle au Québec, on constate que des cours d’eau de différentes régions pourraient être ciblés par les entreprises.

Fracturation

Qui plus est, tout forage sera interdit « à moins de 100 m d’un cimetière », « à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance », mais aussi « à moins de 550 m d’un établissement de santé et de services sociaux, d’un établissement d’enseignement, d’un bâtiment où sont offerts des services de garde à l’enfance ».

Toujours dans le cas d’un forage, « le titulaire de l’autorisation ne peut positionner le site des activités à moins de 100 m d’un parc national ou d’une aire protégée ».

Quant à la fracturation, elle sera interdite « dans un puits dont le collet est situé en milieu hydrique ». « Elle est aussi interdite à une profondeur verticale réelle de moins de 1000 m de la surface du fond de l’eau », précise le règlement.

Les entreprises pourront aussi recourir à la « récupération assistée » du pétrole, une technique d’exploitation qui n’a jamais été évoquée auparavant. Le gouvernement la définit comme « toute récupération d’hydrocarbures au moyen de méthodes de maintien de la pression du gisement, notamment par l’injection de fluides ».

Si l’entreprise se rend jusqu’à l’étape des « essais d’extraction », elle pourrait extraire du pétrole ou du gaz pendant un maximum de 240 jours.