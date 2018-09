Un puissant typhon fait au moins huit morts au Japon

Au moins huit personnes ont perdu la vie et des dizaines d’autres ont été blessées mardi quand un puissant typhon a matraqué l’ouest du Japon.

Un important aéroport international a été inondé par des pluies diluviennes et des vents violents ont poussé un navire-citerne contre un pont.

Le typhon Jebi est le plus puissant à toucher terre au Japon depuis 1993, selon l’agence de presse Kyodo.

La tempête se trouvait tard mardi au large des côtes nord de l’île de Fukui, dans le nord de l’archipel, avec des vents soutenus de plus de 125 km/h et des rafales de 180 km/h, a dit l’agence météorologique japonaise.

Un septuagénaire est mort après avoir apparemment été projeté au sol par le vent dans la préfecture d’Osaka. Cinq autres personnes ont été tuées par des débris volants ou lors de chutes dans la préfecture, selon la police.

Un autre septuagénaire est mort écrasé par un cabanon qui s’est écroulé sur lui dans la préfecture voisine de Shiga. Un troisième septuagénaire est tombé d’un toit à Mie.

L’agence japonaise de gestion des catastrophes fait état de 150 blessés.

Dans la ville d’Osaka, qui a été frappée de plein fouet par le typhon, les vagues ont inondé l’aéroport international de Kansai, qui a été construit sur des îles artificielles dans la baie d’Osaka. Une des deux pistes a été submergée par les vagues, tout comme différentes installations, ce qui a entraîné sa fermeture, a dit le ministère des Transports. Un voyageur a été légèrement blessé par des éclats de verre quand une vitre s’est fracassée.

Plus de 700 vols ont été annulés, selon la presse japonaise. Le service de train superexpress entre Tokyo et Hiroshima a été temporairement suspendu.

Un navire-citerne de 2591 tonnes a heurté le flanc d’un pont qui relie l’aéroport à la terre ferme, endommageant aussi bien la structure que le navire. La garde côtière japonaise rapporte que les 11 membres d’équipage n’ont pas été blessés et sont restés à bord.

Le pont est maintenant inutilisable et environ 3000 voyageurs sont coincés à l’aéroport. Le réseau NHK a montré des passagers assis ou étendus au sol, dans le noir et sans climatisation.

Plus de 1,6 million de foyers étaient privés d’électricité à Osaka, à Kyoto et dans quatre préfectures voisines tard mardi. Au moins trois grandes entreprises — le constructeur automobile Daihatsu, le géant de l’électronique Panasonic et la firme alimentaire Kirin — ont fermé certaines installations dans la région.

Dans la préfecture d’Hyogo, un court-circuit provoqué par l’eau de mer a déclenché un incendie qui a détruit une centaine de voitures sur le terrain d’un concessionnaire le long de la côte.

Tokyo n’a été qu’effleurée par le typhon.