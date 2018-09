Hécatombe de dauphins et de phoques sur les côtes américaines

Photo: Patrik Stollarz Agence France-Presse

Tampa — Des dizaines de dauphins et des centaines de phoques se sont échoués ces deux derniers mois sur les plages de Floride et du nord-est des États-Unis, ont annoncé vendredi les autorités américaines. Deux enquêtes ont été lancées pour comprendre l’origine de ces hécatombes distinctes de plusieurs milliers de kilomètres, a annoncé l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA). Au total, 48 dauphins morts et un vivant ont été retrouvés sur les côtes du sud-ouest de la Floride entre le 1er juillet et le 30 août. Sur les côtes du Maine, du New Hampshire et du nord du Massachusetts, 599 cas de phoques échoués, dont 462 morts, ont été dénombrés depuis juillet.