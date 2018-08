Les rejets d’eaux usées dans l'Arctique inquiètent

Photo: Becky Bohrer Associated Press

Inuvik — La quantité d’eaux usées non traitées rejetées par les navires de croisières pourrait doubler d’ici 2035 dans l’Arctique canadien, indique une étude commandée par le Fonds mondial pour la nature du Canada. L’eau des éviers, laveuses, baignoires, douches ou lave-vaisselle contiennent des détergents, savons et shampooings, mais aussi des nutriments, de la graisse et d’autres éléments pouvant contaminer les océans. Cela pourrait notamment avoir un impact sur la sécurité alimentaire dans les communautés du Nord. Or, le nombre de navires devrait augmenter à mesure que les changements climatiques accélèrent la fonte des glaces.