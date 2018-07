De nouvelles mesures pour protéger les baleines noires

Photo: Alexandre Shields?Le Devoir

Halifax — Le gouvernement fédéral a annoncé la fermeture temporaire de plusieurs pêcheries dans le sud du golfe du Saint-Laurent après que des baleines noires eurent été aperçues dans le secteur. Les nouvelles fermetures entrent en vigueur vendredi matin. Ottawa a précisé que tout l’équipement de pêche doit être retiré des zones ciblées, dont la réouverture sera annoncée plus tard. Les mesures touchent notamment la pêche au crabe des neiges, au crabe araignée, au crabe nordique, au homard et au buccin. Une baleine noire empêtrée dans de l’équipement de pêche a été aperçue vendredi dernier dans le sud du golfe du Saint-Laurent, mais des recherches aériennes et maritimes importantes n’ont pas permis de retrouver l’animal.