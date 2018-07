L’application des règlements de la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement est reportée

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi qu’il reporterait l’entrée en vigueur des règlements qui encadreront la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), initialement prévue le 1er décembre 2018. Cela devrait donner le temps nécessaire au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour peaufiner les détails du régime d’autorisation qui se veut plus simple, plus clair et plus prévisible. Québec retravaillera les règlements en prenant en compte l’avis des représentants de différents secteurs. Le Conseil du patronat du Québec ainsi que la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante ont accueilli positivement cette nouvelle. Une refonte du processus de demande d’autorisations environnementales impliquera beaucoup de changements pour nombre d’entreprises. La nouvelle LQE était entrée en vigueur le 23 mars dernier.