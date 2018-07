Plantes envahissantes: Québec privilégie la Fondation de la faune

Québec distribue les sommes promises dans le budget pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes, et ce, deux jours après une sortie du monde municipal et des milieux riverains au sujet de l’une d’entre elles, le myriophylle à épi. La Fondation de la faune du Québec recevra la part du lion des 8 millions sur cinq ans prévus dans le dernier budget. La Fondation devra créer et gérer le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes et disposera de 1,25 million par année pour les cinq prochaines années, pour un total de 6,25 millions, soit tout près de 85 % de l’enveloppe totale. Le ministère de l’Environnement complétera le financement avec une enveloppe de 1,75 million qui servira à la recherche et à la sensibilisation.