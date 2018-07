Terre-Neuve se préparait jeudi soir à la tempête post-tropicale «Chris»

Halifax — Des secteurs du sud-est de l’île de Terre-Neuve se préparaient à des vents violents et à de fortes pluies, jeudi, alors que la tempête post-tropicale Chris devait traverser en soirée le sud de la presqu’île d’Avalon. Des avertissements de pluie abondante ont été diffusés dans la région, où l’on prévoyait jusqu’à 70 millimètres d’ici jeudi soir. Des rafales pouvant atteindre 110 km/h étaient prévues dans certaines parties de la presqu’île d’Avalon, y compris à Saint-Jean, sur la côte Atlantique. On s’attend à ce que la tempête tropicale, qui a perdu son statut d’ouragan plus tôt dans la journée, touche terre entre Cape St. Mary’s et Plancentia, du côté ouest de la presqu’île d’Avalon, puis se dirige vers le nord-est, passant juste au-dessus de la capitale, Saint-Jean, avant de regagner la mer.