ExxonMobil retire des travailleurs à l’approche de «Chris» dans l’est du pays

Halifax — ExxonMobil a retiré certains de ses travailleurs des plateformes pétrolières extracôtières au large de la Nouvelle-Écosse, mercredi, face à la progression de l’ouragan Chris vers les provinces canadiennes de l’Atlantique. L’ouragan de catégorie 2, qui entraînait mercredi des vents de plus de 155 km/h, devrait se diriger vers le sud de la Nouvelle-Écosse tôt jeudi avant de possiblement toucher terre dans l’est de Terre-Neuve plus tard dans la journée. De son côté, BP Canada a indiqué qu’elle avait déconnecté et déplacé la plateforme d’exploration West Aquarius. Environnement Canada affirme que l’ouragan Chris devrait passer au large de la Nouvelle-Écosse, puis se diriger vers Terre-Neuve jeudi soir, avant de perdre de la vigueur pour devenir une tempête post-tropicale. Des précipitations de pluie pourraient atteindre 70 millimètres, avec les plus forts niveaux attendus à l’ouest de la péninsule d’Avalon. Les vagues le long de la côte sud de Terre-Neuve pourraient atteindre huit mètres de haut dans certains secteurs.