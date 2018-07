De nouvelles règles pour protéger les mammifères marins au Canada

Photo: Martine Doucet Getty Images

Ottawa — De nouvelles règles visant à protéger les baleines, les bélugas, les dauphins et les marsouins sont entrées en vigueur mercredi au Canada, notamment dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Et le ministère fédéral des Pêches et des Océans prévient qu’un plus grand nombre d’officiers et de patrouilleurs seront bientôt disponibles pour faire appliquer ces nouvelles règles de protection des mammifères marins. À compter de mercredi, les nageurs et les navires doivent maintenir une distance minimale de 100 mètres de la plupart des baleines, dauphins et marsouins, afin de les protéger des perturbations humaines. Dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, les personnes et les navires devront dorénavant se tenir à au moins 200 mètres des mammifères marins, notamment les bélugas, très populaires auprès des touristes à Tadoussac. Cette zone tampon sera de 400 mètres pour les espèces, menacées ou en voie de disparition, de baleines, de dauphins et de marsouins qui vivent dans l’estuaire du Saint-Laurent — notamment les bélugas.