Le nord-est de l’Ontario aux prises avec des incendies

Photo: Mark Blinch La Presse canadienne

L’Ontario a lancé un avis d’évacuation imminente pour plusieurs résidences et demandé l’aide d’autres provinces, alors que des incendies de forêt font rage dans le nord-est du territoire, notamment près de la frontière avec l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a demandé à des résidents près de Temagami, lundi, de demeurer sur un pied d’alerte en vue d’une possible évacuation. Une vingtaine de maisons avaient été évacuées dimanche, pendant qu’un brasier s’approchait de la ville et que d’autres incendies avaient pris naissance dans la région. L’incendie « North Bay 69 », comme on l’appelle, menaçait lundi la ville ontarienne de Temagami, a déclaré la porte-parole du ministère, Jolanta Kowalski. Temagami est située, à vol d’oiseau, à 65 kilomètres au nord-ouest de Témiscaming, au Québec.