Plus de 200 pompiers en renfort des États-Unis et d’ailleurs au Canada

Photo: Rich Pedroncelli Associated Press

Plus de 200 pompiers canadiens et américains ont été déployés au Québec, depuis la fin du mois dernier, pour prêter main-forte à leurs collègues de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Ce week-end, la SOPFEU, qui combat actuellement une soixantaine d’incendies à travers la province, a reçu une nouvelle vague de renforts de la Saskatchewan, de l’Alberta, mais aussi de l’État américain du Massachusetts et de l’agence fédérale Parcs Canada. Ses quelque 400 pompiers pouvaient déjà compter sur le soutien d’effectifs en provenance du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, du New Hampshire et du Maine. Isabelle Gariépy, de la SOPFEU, indique que 357 incendies ont été enregistrés depuis le début de la saison, comparativement à une moyenne de 276 feux pour la même période sur les dix dernières années.