Le Banc-des-Américains devient une zone marine protégée

Pour la première fois en plus de vingt ans, le gouvernement du Québec et celui du Canada ont convenu d’établir une zone de protection marine dans le Saint-Laurent. Le Devoir a appris qu’ils vont annoncer conjointement cette semaine la protection d’un territoire marin de 1000 km2, nommé le Banc-des-Américains, situé à l’est de la Gaspésie. Mais il faudra en faire beaucoup plus pour respecter les engagements du Québec en matière de protection des milieux marins.

Au moment où le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent fête ses vingt ans, Ottawa et Québec ont finalement réussi à s’entendre pour la création d’une nouvelle aire de protection du milieu marin, cette fois dans la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent.

Selon les informations obtenues par Le Devoir, la ministre de l’Environnement du Québec, Isabelle Melançon, doit prendre part à cette annonce qui aura lieu probablement jeudi, ou alors vendredi, en compagnie de représentants du gouvernement fédéral. Le cabinet de Mme Melançon a d’ailleurs confirmé au cours des derniers jours que cette annonce implique « plusieurs partenaires ». Il n’a toutefois pas été possible mardi d’obtenir une entrevue avec la ministre de l’Environnement. Son bureau a évoqué un emploi du temps « très chargé ».

Le Banc-des-Américains, désigné comme « site d’intérêt » par le gouvernement fédéral en 2011, devrait obtenir un statut qui implique que Québec et Ottawa auront leur mot à dire dans les mesures de protection mises en place. Pour le fédéral, ce secteur deviendra une zone de protection marine (ZPM), une désignation qui vient avec plusieurs règles, dont l’objectif est de préserver l’essentiel de l’écosystème marin et de sa biodiversité.



Ce type de protection est d’ailleurs beaucoup strict que les « refuges marins » mis en place au cours des derniers mois par le gouvernement Trudeau, notamment dans la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent. Ces refuges, établis pour permettre au Canada de rattraper son important retard en matière de protection des milieux marins, ne sont toutefois pas pris en compte par le Québec. Il faut dire qu’ils se résument à protéger des coraux et des éponges de mer, tout en laissant la porte ouverte à la quasi-totalité des activités humaines, dont l’exploration pétrolière.

En vertu de règles de protection qui seront précisées au terme d’une consultation publique de 60 jours qui doit s’amorcer après le 30 juin, le Banc-des-Américains devrait plutôt s’inscrire dans la volonté du gouvernement du Québec de créer un véritable « réseau d’aires marines protégées ».

Concrètement, le Banc-des-Américains forme un quadrilatère de 1000 km2 situé au large de la Gaspésie. La limite nord se situe à la pointe du parc Forillon et la limite sud est tout juste à l’est de l’île Bonaventure. Selon la description qu’en fait Pêches et Océans Canada, ce secteur « est caractérisé par la diversité de ses habitats, par la présence permanente ou saisonnière de nombreuses espèces à valeur commerciale et de baleines, par la présence d’espèces en péril et par une grande diversité de mollusques et de crustacés ».

On y observe en effet plusieurs espèces de cétacés, dont le rorqual bleu et la baleine noire, deux espèces classées « en voie de disparition » en vertu de la Loi sur les espèces en péril. « Ce site a aussi un grand potentiel comme aire d’alimentation pour différentes espèces de poissons et de mammifères marins et comme refuge pour les populations de poissons de fond actuellement en déclin », note Pêches et Océans Canada. C’est le cas du stock de morues du sud du golfe, mais aussi du loup atlantique.

Protection essentielle

Contacté par Le Devoir mardi, le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec (SNAP Québec), Alain Branchaud, a salué la mise en place de la ZPM du Banc-des-Américains.

« Il est essentiel de protéger les écosystèmes pour protéger la biodiversité. Il faut mettre à l’abri des secteurs marins, c’est un concept qui est connu depuis longtemps. Si on protège ces zones, c’est l’ensemble de l’écosystème qui en profite. Le cas du Banc-des-Américains est un bon exemple, puisqu’on y retrouve plusieurs espèces en péril, mais aussi des ressources halieutiques importantes », a-t-il souligné.

Il a cependant dit vouloir attendre l’annonce officielle avant de commenter la décision de Québec et d’Ottawa. Même chose du côté de la Ville de Gaspé, qui est tout près de la future zone de protection marine.

Dans un contexte de controverse entre les pêcheurs et le gouvernement fédéral au sujet des mesures de protection des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent, M. Branchaud a rappelé qu’il est possible de protéger des secteurs marins tout en permettant aux collectivités côtières de maintenir des activités liées à l’exploitation des ressources marines.

Le biologiste Richard Sears, fondateur de la Station de recherche des îles Mingan (MICS), juge toutefois que la seule zone du Banc-des-Américains est nettement insuffisante pour assurer la protection des cétacés. « Les baleines transitent dans ce secteur. Même chose pour plusieurs espèces de poissons, les oiseaux marins, les phoques, etc. Mais toutes ces espèces se déplacent, donc dans ce contexte, pourquoi est-ce qu’on ne prend pas tout un écosystème comme le Saint-Laurent ? On pourrait le protéger, tout en permettant la pêche et le transport maritime. »

« C’est une question de logique écologique et biologique. On ne peut pas simplement tracer une ligne sur une carte, comme on ne peut pas poser des frontières sur des portions de l’habitat de ces animaux », estime celui qui étudie les grands cétacés, dont le rorqual bleu, depuis plus de quarante ans.

La mise en place de la ZPM du Banc-des-Américains est certes une étape de plus dans la protection des milieux marins québécois, mais il reste beaucoup de travail à faire pour atteindre l’objectif du gouvernement du Québec, soit protéger 10 % de ceux-ci d’ici 2020. À l’heure actuelle, le taux de protection atteint à peine 1,3 %.