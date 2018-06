La fin de l’exploration pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent ?

Dans un geste qui pourrait bien sonner le glas de l’exploration pétrolière et gazière dans le golfe du Saint-Laurent, Corridor Resources a annoncé lundi la suspension de tous les investissements sur son projet Old Harry. L’entreprise, qui détient des permis d’exploration dans les eaux québécoises et terre-neuviennes du golfe, estime qu’il ne serait pas « prudent » de poursuivre les investissements dans ce projet, lancé il y a déjà plus de 20 ans. Pour justifier sa décision, Corridor Resources explique que les résultats des « levés électromagnétiques » réalisés à l’automne 2017, mais aussi l’analyse de données plus anciennes, indiquent que la structure située à 470 mètres de profondeur renfermerait probablement du gaz naturel, et non un gisement pétrolier. Dans le contexte actuel, marqué par une forte production gazière en Amérique du Nord, cela rendrait le projet « moins attrayant ». Corridor Resources n’annonce pas pour autant qu’elle renonce à ses permis d’exploration, qui couvrent une superficie de 500 km2 sur la frontière maritime entre le Québec et Terre-Neuve.