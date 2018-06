Pipeline Trans-Nord: un risque pour la population montréalaise, dit le BAPE

Dans un rapport favorable au projet de terminal maritime de carburant de la Corporation internationale d’avitaillement de Montréal, rendu public mercredi, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) met en garde contre les risques que représente le pipeline Trans-Nord, construit il y a plus de 65 ans et aux prises avec plusieurs incidents. Selon le BAPE, le pipeline représentera un risque pour la sécurité des citoyens de la région de Montréal lorsqu’il sera utilisé pour transporter du carburant d’avion, à partir du futur terminal maritime prévu à Montréal-Est. Le BAPE avertit que la conduite, implantée « dans une emprise longeant des quartiers résidentiels et commerciaux », « devrait faire l’objet d’une attention particulière en raison du risque qu’il représenterait pour la sécurité des riverains résidant à proximité en cas d’accident ». Ce pipeline a une capacité de transport de 27,5 millions de litres par jour. Construit en 1952, il est responsable à lui seul de 6 des 13 incidents liés aux pipelines au Québec répertoriés par l’Office national de l’énergie depuis 2008.