Après des années de controverse, le gouvernement Couillard met finalement un terme aux projets de gaz de schiste au Québec. À quelques mois des élections, les libéraux veulent aussi faire la paix avec les municipalités en imposant des distances séparatrices plus importantes entre les futurs forages et les secteurs habités.

Le ministre de l’Énergie, Pierre Moreau, et la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, ont annoncé mardi que le gouvernement compte interdire les projets de fracturation hydraulique dans le schiste, ce qui signifie que les projets de gaz de schiste ne pourront jamais voir le jour dans la vallée du Saint-Laurent.

Après des annonces de controverse, le gouvernement ferme donc la porte aux projets d’exploration gazière qui avaient débuté sous le gouvernement libéral de Jean Charest.

Ce rejet des projets gaziers dans les régions les plus habitées du Québec ne signifie pas la fin de l’exploration pétrolière et gazière dans la province, puisque des projets en développement pourront continuer de progresser, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. C’est dans cette région que les projets les plus avancés se trouvent, dont le projet pétrolier Galt, de l’entreprise Junex.

Concrètement, il existe plus de 300 permis d’exploration en vigueur au Québec, pour une superficie totale de 53 225 km², dont 13 130 km² dans la vallée du Saint-Laurent.

D’autres détails suivront.