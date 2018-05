Un été chaud prévu pour le Canada

Si le printemps a tardé à se mettre en branle, il semble qu’un été légèrement plus chaud que celui de l’an dernier soit aux portes de la plupart des régions du pays, a indiqué le météorologue principal du Weather Network, le pendant anglophone de MétéoMédia. Au Québec et en Ontario, la première portion de l’été devrait être plus chaude que la seconde, et l’automne pourrait arriver plus tôt que prévu, selon Chris Scott. Ces provinces devraient d’ailleurs connaître des épisodes de violents orages. M. Scott prédit que deux régions ne seront pas touchées par ce réchauffement : la baie d’Hudson, où il devrait faire plus froid que l’an dernier, et le Manitoba, où les températures seront similaires.