Les opposants à Junex ne pourront pas tenir de camp de formation à la «désobéissance civile»

Les opposants au projet pétrolier de Junex, en Gaspésie, n’ont pas le droit de tenir le camp de formation en « désobéissance civile » sur la terre publique qu’ils occupent. Un juge de la Cour supérieure a accepté la demande d’injonction déposée par le gouvernement du Québec, estimant que ce dernier pourrait subir un « préjudice sérieux et irréparable » si un tel camp avait lieu.

Dans un jugement rendu jeudi en soirée, le juge Michel Beaupré a « interdit à toute personne occupant illégalement et sans autorisation les terres du domaine de l’État d’y tenir un camp de formation en désobéissance civile », ou « toute autre activité s’y apparentant ».

Le juge estime que la tenue d’un tel camp, qui devait débuter ce vendredi, pourrait entraîner un « préjudice sérieux et irréparable » pour le gouvernement du Québec.

Le Tribunal ne se prononce toutefois pas sur la demande du gouvernement Couillard, qui exige que les opposants, rassemblés autour du groupe Environnement Vert-Plus, soient expulsés de la terre publique qu’ils occupent depuis près de neuf mois. Cette question sera abordée lors du débat sur le fond de la requête de Québec.

Le juge Beaupré souligne toutefois que le droit du gouvernement est « apparent », puisque le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, « exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété ». Or, les opposants occupent ce terrain public sans autorisation du ministre.

Liberté d’expression

La Cour ne se prononce par ailleurs pas sur la question du droit à la liberté d’expression, à la liberté d’association et de manifestation pacifique des citoyens opposés à l’implantation de l’industrie pétrolière en Gaspésie. Ces questions « pourront être débattues » par la suite, au fond.

Le « camp de la rivière », situé à l’ouest de Gaspé, sur le bord de la route 198, a été construit à l’entrée de la route d’accès aux sites de forages de l’entreprise Junex pour son projet Galt. Ce projet d’exploration pétrolière, pour lequel l’entreprise a déjà demandé un bail d’exploitation, pourrait bien devenir le premier gisement pétrolier exploité au Québec.

L’exploitation de ce gisement, qui nécessiterait le forage d’un maximum de 30 puits répartis sur cinq sites, pourrait durer plus de 40 ans, selon Junex. Le projet n’a toutefois pas encore passé l’étape d’une évaluation environnementale, qui pourrait être menée sous la responsabilité du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Soutien à Junex

Le gouvernement du Québec a offert un soutien financier de cinq millions de dollars à Junex pour développer son projet Galt. La pétrolière, qui ne faisait pas partie du projet Hydrocarbures Anticosti, a également reçu une compensation de 5,5 millions de dollars pour renoncer aux cinq permis qu’elle détenait sur l’île.

Selon les informations du Registraire des entreprises du Québec, le gouvernement est le troisième actionnaire de Junex, par l’entremise d’Investissement Québec.

En plus de ses permis en Gaspésie, Junex détient des permis d’exploration dans la vallée du Saint-Laurent, où un potentiel en gaz de schiste a été évoqué à plusieurs reprises. Selon les plus récentes données officielles, il existe plus de 300 permis d’exploration pétrolière et gazière en vigueur dans la province. Ces permis couvrent une superficie de 53 225 kilomètres carrés.