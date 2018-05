L’aluminium québécois bientôt produit sans gaz à effet de serre

Rio Tinto et Alcoa pensent pouvoir éliminer complètement leurs émissions de gaz à effet de serre grâce à une nouvelle technologie lancée jeudi à Saguenay. Une technologie à laquelle s’est aussi associée Apple et les deux paliers de gouvernement qui y investissent 188 millions de dollars.

« Il s’agit de la plus importante innovation dans l’industrie de l’aluminium depuis plus d’un siècle », a fait valoir le premier ministre Justin Trudeau dans un communiqué.

Un tel changement n’est pas anodin, puisque les deux producteurs d’aluminium comptent parmi les plus gros émetteurs de GES au Québec à l’heure actuelle.

D’emblée, ce n’est pas une partie, mais bien toutes les émissions de GES qui pourraient être éliminées dans cette aventure, a-t-on expliqué lors de l’annonce en présence de M. Trudeau et de son homologue québécois Philippe Couillard.

Comme son nom l’indique, le nouveau procédé « d’électrolyse de l’aluminium sans carbone » ne nécessiterait plus l’usage de carbone et, dès lors, ne générerait plus de dioxyde de carbone, mais uniquement de l’oxygène.

Pour développer cette technologie, une nouvelle entreprise du nom d’Élysis a été créée et le gouvernement du Québec a mis la main sur 4 % de ses parts.

Vincent Christ, son p.-d.g., a dit s’attendre à pouvoir la déployer dans l’industrie à compter de 2024, dans le cadre d’une seconde phase.

Parlant d’un procédé « révolutionnaire », il a avancé que l’utilisation du nouveau procédé par l’ensemble de l’industrie canadienne équivaudrait pour l’environnement à l’ajout d’une forêt de la taille du lac Érié.

L’association étonnante entre les concurrents Rio Tinto et Alcoa a par ailleurs été rendue possible par l’intervention d’Apple, a-t-il signalé.

En plus d’éliminer les GES, le nouveau procédé permettra de réduire de 15 % les frais d’exploitation et de faire croître la productivité dans une même proportion.

Pour Saguenay, la nouvelle s’accompagne de la création d’une centaine d’emplois dans un nouveau centre de recherche à Arvida où se trouvent les installations de Rio Tinto.

D’autres détails suivront.