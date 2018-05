35 caisses demandent à Desjardins de se retirer du pipeline Trans Mountain

Un total de 35 caisses du Mouvement Desjardins ont adopté des résolutions exigeant le retrait du soutien financier au projet Trans Mountain, mais aussi la fin des investissements dans les pipelines de transport de pétrole des sables bitumineux. Ces caisses compteraient près de 700 000 membres, selon un bilan dévoilé mardi.

Les caisses Desjardins de la province ont tenu leurs assemblées générales annuelles au cours des dernières semaines, en plein coeur de la vive controverse sur la construction du pipeline Trans Mountain, de Kinder Morgan, vers la côte ouest canadienne.

Or, le Mouvement Desjardins a participé au financement du projet de la pétrolière texane. Il lui a accordé l’an dernier un prêt de 145 millions de dollars en vue de la construction de ce pipeline, qui doit transporter 325 millions de barils de pétrole albertain chaque année.

Mécontents de cette décision, plusieurs membres ont proposé l’adoption d’une résolution qui « demande aux instances du Mouvement Desjardins et à ses filiales de mettre fin de façon permanente au financement et aux investissements dans les pipelines de sables bitumineux et qu’il retire son soutien au projet Trans Mountain ».

700 000 membres

Selon un bilan final publié mardi par Greenpeace, 35 caisses ont adopté cette résolution. Ces caisses, réparties dans différentes régions du Québec, comptent au total près de 700 000 membres.

Les résolutions adoptées seront transmises à la direction du Mouvement Desjardins, mais seulement « à titre indicatif ». Selon Desjardins, la décision d’investir dans Kinder Morgan revient uniquement à la Fédération.

En juillet 2017, le Mouvement Desjardins avait décrété un moratoire sur le financement des projets de pipeline, au moment où Le Devoir s’apprêtait à publier un texte précisant son financement dans le projet Trans Mountain. Ce moratoire a été levé le 6 décembre, mais le mouvement coopératif a alors annoncé des « pratiques » pour améliorer le bilan environnemental de ses activités.

Toujours en décembre dernier, Desjardins a acheté des actions de Kinder Morgan pour une valeur de 5 à 6,25 millions de dollars, afin de les revendre à des investisseurs.

Selon Greenpeace, le message envoyé par les membres de Desjardins devrait cependant inciter la direction du Mouvement à « cesser » le financement de pipelines de sables bitumineux. « Desjardins doit se séparer de Kinder Morgan s’il veut être cohérent avec les valeurs qu’il dit défendre, comme la protection de l’environnement, le respect des communautés et des Premières Nations et le respect de la démocratie », estime Isabelle l’Héritier, responsable de mobilisation chez Greenpeace.

Les investissements totaux de Desjardins dans les énergies fossiles s’élèvent à plus de 6,5 milliards de dollars.



Pour relire notre dossier sur le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain