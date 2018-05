Des groupes écologistes exigent des engagements ambitieux en vue des élections provinciales

Une coalition de groupes écologistes presse les différents partis politiques de prendre des engagements ambitieux en matière de protection de l’environnement, en vue de la prochaine campagne électorale. Ils réclament notamment un virage majeur en transport, mais aussi une accélération de la protection du territoire et de la biodiversité, sans oublier la fin des projets liés aux hydrocarbures.

Un total de 11 groupes environnementaux et citoyens ont présenté dimanche 23 propositions qui ratissent large, de l’enjeu climatique à la protection des terres agricoles, en passant par la promotion du transport en vélo, la protection des milieux marins et la fin des projets d’exploration pétrolière et gazière.

Les groupes, parmi lesquels on retrouve notamment Équiterre, Vivre en ville, Nature Québec, Greenpeace, la Fondation David Suzuki et Vélo Québec, misent beaucoup sur l’enjeu transport dans leurs revendications, qui ont déjà été transmises aux différents partis politiques provinciaux.

Ils exigent ainsi l’adoption d’un plan « pour réduire d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports d’ici 2030 à partir du niveau actuel ». Cet objectif de réduction est similaire à celui inscrit par le gouvernement Couillard dans sa Politique de mobilité durable présentée il y a de cela quelques semaines.

Taxer les véhicules

Les groupes environnementaux vont toutefois plus loin et réclament la mise en place d’un « bonus-malus » incluant « une taxe sur l’achat de nouveaux véhicules énergivores dont les revenus permettraient d’offrir des incitatifs à l’achat de véhicules zéro émission ». Une telle idée a déjà été rejetée par le gouvernement.

Un rapport du ministère de l’Environnement sur le bilan « mi-parcours » du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques suggérait toutefois d’évaluer la faisabilité d’une telle mesure. Il faut dire que le secteur des transports pèse très lourd dans le bilan québécois des gaz à effet de serre, puisqu’il représente à lui seul 41 % du total des émissions.

La coalition d’organismes estime par ailleurs que Québec devrait investir pas moins de 100 millions de dollars par année, pendant trois ans et en partenariat avec le fédéral, afin de développer les infrastructures cyclables de la province.

« Dans la lutte aux gaz à effet de serre, il n’y a pas UNE solution miracle. Toutes les options doivent être considérées, des plus complexes aux plus simples. En considérant qu’un travailleur sur trois vit à moins de 5 km de son lieu de travail, il faut cesser de sous-estimer le potentiel du vélo et investir massivement dans les infrastructures qui en facilitent l’usage », fait valoir Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Biodiversité

Les groupes pressent les partis à s’engager à accélérer la protection des milieux naturels québécois, mais aussi de la biodiversité. Québec s’est engagé, sur la scène internationale, à protéger 10 % de ses milieux marins d’ici 2020, mais aussi 17 % de ses milieux terrestres. Or, à l’heure actuelle, à peine plus de 1 % des milieux marins sont protégés, et environ 10 % des milieux terrestres.

« Une société comme le Québec se doit de respecter et même de dépasser les objectifs internationaux de création d’aires protégées, sur terre comme sur l’eau, à l’horizon 2020 », estime Christian Simard, de Nature Québec. Ce dernier ajoute que les partis doivent promettre de mieux protéger le Saint-Laurent. « Notre « fleuve aux grandes eaux », si riche et si vivant, ne doit pas être réduit à un simple rôle d’autoroute maritime avec des installations portuaires démesurées », laisse-t-il tomber.

Cette protection du Saint-Laurent impose aussi d’adopter « des mesures concrètes » pour éviter la disparition de certaines espèces de plus en plus menacées, selon Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la Société pour la nature et les parcs. Il cite en exemple le chevalier cuivré, une espèce endémique au seuil de l’extinction, mais aussi le béluga, un mammifère classé « en voie de disparition ».

Agriculture bio

Les groupes demandent en outre une meilleure protection des terres agricoles, dont plusieurs ont disparu au cours des dernières décennies pour faire place au développement urbain dans le sud de la province.

Ils jugent également qu’il serait possible de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides en milieu agricole d’ici 2025, mais aussi d’investir 100 millions de dollars sur quatre ans « pour soutenir le développement de la production et la consommation d’aliments certifiés biologiques ».

Disant rejoindre plus de 250 000 personnes, les organisations écologistes promettent de se mobiliser durant la prochaine campagne électorale. Elles ont d’ailleurs conçu une « trousse électorale » qui invite les citoyens à contacter les candidats des différentes formations politiques, mais aussi à participer à des débats, des conseils municipaux, ou encore à intervenir dans les médias.