La crue cause des inondations en Beauce et en Gaspésie

Au Québec, certaines rivières sont sorties vendredi de leur lit, notamment en Beauce et en Gaspésie. À Sainte-Marie-de-Beauce, la rivière Chaudière déborde et a forcé l’évacuation de 19 personnes. Environ 100 maisons sont isolées et 250 résidences ont dû pomper de l’eau, selon Urgence Québec. À Chandler, en Gaspésie, un embâcle s’est formé, il y a de l’eau sur le pont Saint-François et des citoyens ont quitté leur résidence, indique le ministère de la Sécurité publique. La rivière Verte cause également une inondation à Maria. À la suite de la fermeture de la route Deschênes, 16 personnes ont été évacuées par la municipalité.