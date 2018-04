Une députée propose une étude sur la situation des baleines

Fredericton — Une députée fédérale du Nouveau-Brunswick demande une étude fédérale pour examiner plus en profondeur la situation des baleines menacées au Canada. Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, a présenté un projet de loi d’initiative parlementaire devant être débattu à la Chambre des communes lundi. Mme Ludwig a dit avoir senti qu’elle avait l’obligation d’agir à la suite de la mort de 18 baleines noires de l’Atlantique Nord dans des eaux canadiennes et américaines l’an dernier. L’étude proposée, qui se pencherait aussi sur les bélugas et les épaulards, a l’appui du ministre des Pêches, Dominic LeBlanc, et du ministre des Transports, Marc Garneau. La députée du Nouveau-Brunswick a affirmé en entrevue qu’il s’agissait plus largement de l’activité humaine dans les océans, et de changements à effectuer avant « un point de non-retour ». Les populations de baleines sont en déclin, avec seulement 450 baleines noires de l’Atlantique Nord, 900 bélugas et 76 épaulards résidents du sud.