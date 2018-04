Plastique ou non?

Détecter le plastique est loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît et plusieurs produits en contiennent à notre insu. Déceler les plus nuisibles est tout aussi épique. Testez vos connaissances.

Les sachets de thé en nylon en contiennent assurément, mais aussi les sachets en papier, renforcé avec du polypropylène (no 5).Plusieurs, comme bien des textiles, contiennent du polyester (PET), le même plastique que celui des bouteilles d’eau à usage unique, qui se dégrade et émet des microfibres dans l’eau.Plusieurs terreaux renferment des billes de polystyrène pour alléger le poids de plantes en pots.L’intérieur de la plupart des boîtes de conserve et cannettes en métal est enduit de BPA, un dérivé du plastique reconnu comme un perturbateur endocrinien.Plusieurs contiennent des plastifiants, notamment des phtalates, qui altèrent le fonctionnement du système endocrinien.Ceux faits de plastique souple sont souvent composés de PVC (no 3), un plastique parmi les plus toxiques, souvent additionné de phtalates et de BPA.Leur contenu contient aussi des plastifiants comme les phtalates, souvent désignés sous le vocable général « fragrance ».Ceux qui sont très souples peuvent être composés de PVC ou contenir des phtalates, BPA et autres indésirables. Le silicone est un choix sécuritaire.La plupart contiennent des microbilles de plastique (jusqu’à 300 000 par tube), tout comme certaines lotions et crèmes de rasage. D’ici le 1er juillet, les microbilles seront interdites au Canada.Pour simplifier les choses, gardez en tête qu’il vaut mieux éviter les plastiques nos 1, 3, 6 et 7 et tous les plastiques non numérotés, surtout pour des usages alimentaires et quotidiens. Les plastiques nos 2, 4 et 5 sont considérés comme sécuritaires. Tous peuvent être recyclés, sauf les plastiques no 6.