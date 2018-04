Mortalités à la hausse chez les bélugas du Saint-Laurent

Alors que le gouvernement fédéral promet finalement d’investir pour mieux protéger les bélugas du Saint-Laurent, les plus récentes données sur l’espèce démontrent que les mortalités élevées de ces cétacés se sont poursuivies en 2017. Les données publiées jeudi par le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) font ainsi état d’« une autre année noire », puisque 22 carcasses de bélugas ont été retrouvées. Le bilan des mortalités est à la hausse par rapport à la moyenne des dernières années. Qui plus est, 2017 a été l’une des pires années jamais enregistrées en ce qui a trait au nombre de nouveau-nés ou de très jeunes bélugas retrouvés morts, avec un total de 10 carcasses. Il pourrait s’agir de l’année la plus mortelle pour les jeunes bélugas après 2012, alors que le total atteignait 16 nouveau-nés.