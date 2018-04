Neige et vent dans l’est du Canada: routes enneigées et pannes d’électricité

La tempête de neige qui a affecté plusieurs régions du Québec mercredi s’est déplacée vers les régions plus à l’est, mais les vents qui l’ont suivie ont causé des dommages aux réseaux de transport d’électricité du Québec et de l’Ontario. Environnement Canada a signalé que dans certaines régions de l’est du pays, les rafales ont dépassé la vitesse de 90 kilomètres à l’heure. À 7 h 00 jeudi, Hydro-Québec signalait que plus de 31 000 abonnés étaient privés d’électricité. Environ la moitié des pannes sévissaient en Montérégie. La tempête a laissé près de 40 centimètres de neige dans plusieurs régions québécoises.