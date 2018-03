Baleines noires: Ottawa impose une limite de vitesse aux navires dans le golfe du Saint-Laurent

Le gouvernement Trudeau a décidé d’imposer de nouveau une limite de vitesse aux navires commerciaux dans le golfe du Saint-Laurent cette année, une mesure qui doit permettre d’éviter la répétition des mortalités élevées de baleines noires. Le fédéral prévoit aussi des restrictions supplémentaires pour l’industrie de la pêche, en plus de relancer les opérations de dépêtrement.

Le ministre des Transports Marc Garneau a indiqué mercredi matin que le gouvernement canadien imposera, « dès la fin du mois d’avril », une limite de vitesse aux navires qui entrent dans la portion ouest du golfe du Saint-Laurent, et donc dans les eaux québécoises.

Cette limite de vitesse, fixée à 10 noeuds (18,5 km/h), est imposée beaucoup plus tôt cette année. En 2017, elle avait été mise en place le 11 août, dans la foulée des mortalités historiques de baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe.

Les navires qui ne respecteront pas cette limite s’exposeront à une amende pouvant atteindre 25 000 $, a précisé le ministre Garneau, se disant toutefois persuadé que les navires commerciaux, très nombreux sur le Saint-Laurent, respecteront les règles du fédéral. L’an dernier, 542 navires ont reçu un avis de « non-conformité » de la garde côtière, mais une forte majorité a respecté la limite de vitesse.

Couloirs de navigation

Qui plus est, le gouvernement Trudeau répond aux demandes de l’industrie du transport maritime et de celle des croisières, qui souhaitaient pouvoir bénéficier de couloirs de navigation sans limites de vitesse.

Transports Canada a donc prévu deux couloirs, situés au nord et au sud de l’île d’Anticosti, où les navires pourront naviguer à leur vitesse normale, mais seulement « lorsque les baleines ne sont pas présentes », a précisé M. Garneau. Le fédéral assurera d’ailleurs une surveillance aérienne en continu, pour suivre le déplacement des baleines.

La portion du Saint-Laurent située au nord de l’île d’Anticosti est fréquentée assidûment par les baleines noires, selon les données d’observation récoltées au cours des dernières années, notamment par la Station de recherche des îles Mingan.

Marc Garneau s’est par ailleurs dit conscient que les mesures de protection ont des « répercussions économiques », mais il estime qu’il s’agit d’« un système qui protège l’environnement et assure la croissance de l’économie ». Et selon lui, il est impératif d’assurer « la conservation et le rétablissement » des espèces menacées, dont les grands cétacés.

Impacts sur les pêches

Le ministre de Pêches et Océans Canada, Dominic LeBlanc, a pour sa part annoncé mercredi le démarrage plus hâtif de la pêche au crabe, mais aussi de nouvelles restrictions pour la pêche, toujours afin de protéger les baleines.

M. LeBlanc a souligné que les « coûts » de l’inaction seraient beaucoup plus élevés, puisque les mortalités de baleines noires dans le golfe menacent carrément la certification « pêche durable » de l’industrie, une situation qui pourrait leur bloquer l’accès au marché américain.

Dominic LeBlanc a finalement prévu de relancer les opérations de dépêtrement, qui avaient été suspendues l’an dernier après le décès d’un sauveteur d’expérience, Joe Hewlett, au large du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement canadien a l’obligation légale de protéger l’habitat des baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Or, pas moins de 17 de ces baleines ont été retrouvées mortes dans les eaux du golfe du Saint-Laurent en 2017, sur une population totale d’environ 450 individus. Certaines avaient vraisemblablement été tuées après s’être empêtrées dans des engins de pêche, mais aussi par des collisions avec des navires, selon les résultats des nécropsies réalisées sur les animaux.

Pour les scientifiques, mais aussi pour les autorités américaines, qui ont investi des millions de dollars pour protéger l’espèce, la situation était carrément dramatique. Et la situation ne s’améliore pas, pour le moment, puisque aucun baleineau n’a été observé cette année parmi la petite population. Cela pourrait contribuer à accélérer le déclin.