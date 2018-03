300 millions en soutien aux hydrocarbures

Le gouvernement du Québec offre plus de 300 millions de dollars par année en soutien financier pour la consommation et le développement des énergies fossiles, révèle la première évaluation réalisée sur cet enjeu de finances publiques et d’environnement. Cette étude détaillée des soutiens financiers de l’État québécois aux énergies fossiles, réalisée par Équiterre et l’Institut international du développement durable (IIDD), s’appuie sur une compilation de données financières officielles du gouvernement du Québec. Elle démontre que le soutien financier du gouvernement à la « consommation » d’hydrocarbures a dépassé 1,7 milliard de dollars depuis l’année fiscale 2011-2012. À travers différentes mesures « d’allégement » de la taxe sur les carburants, l’appui annuel s’est maintenu à près de 300 millions de dollars pour la période 2011-2012 à 2016-2017. Et rien n’indique une baisse de ce montant annuel au cours des années à venir, selon Équiterre.