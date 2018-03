Québec offre en moyenne 300 millions par année pour le soutien aux énergies fossiles

Le gouvernement du Québec offre en moyenne un soutien financier de plus de 300 millions de dollars chaque année pour la consommation et le développement des énergies fossiles. Une situation qui va à l’encontre de ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques.

Une première étude détaillée des soutiens financiers de l’État québécois aux énergies fossiles, réalisée par Équiterre et l’Institut international du développement durable (IIDD), démontre ainsi que le soutien financier du gouvernement à la « consommation » d’hydrocarbures a atteint au moins 1,7 milliard de dollars depuis l’année fiscale 2011-2012. Cela comprend des montants injectés par l’entremise du Fonds vert.

En moyenne, à travers différentes mesures « d’allégement » de la taxe sur les carburants, le soutien annuel du gouvernement s’est maintenu à une moyenne annuelle de 300 millions de dollars pour la période 2011-2012 à 2016-2017.

Soutien aux pétrolières

À cela s’ajoute un montant de 320 millions de dollars investi directement par Investissement Québec ou sa filiale Ressources Québec, et ce, sur une période de sept ans dans différents projets liés aux hydrocarbures. Cela comprend les projets de développement pétrolier en Gaspésie (Pétrolia et Junex), le défunt projet Hydrocarbures Anticosti et les projets d’extension du réseau de gazoducs d’Énergir (anciennement Gaz Métro).

« Le gouvernement a donc encouragé l’utilisation des hydrocarbures à hauteur de près de deux milliards de dollars depuis 2011-2012 », a résumé le directeur principal d’Équiterre, Steven Guilbeault. « Ce sont des montants très importants, qui représentent une contradiction évidente à laquelle l’État québécois doit répondre. »

Or, a précisé M. Guilbeault, rien ne laisse présager une diminution du soutien du gouvernement aux énergies fossiles au cours des prochaines années. Le gouvernement prévoit même, avec le projet de loi 150, étendre le soutien de l’État aux projets de « production d’hydrocarbures » et leur « transformation ». Québec y prévoit aussi des mesures plus particulièrement au financement de l’exploitation et du transport du gaz naturel.

Steven Guilbeault invite plutôt le gouvernement à éliminer les subventions aux énergies fossiles d’ici 2025. L’an dernier, l’Agence internationale et l’énergie a plaidé en faveur de la fin de telles subventions. Même la Banque mondiale s’est engagée à y mettre fin, et ce, après 2019.

D'autres détails suivront.