L’Université Laval se (ré)engage pour le climat

Ce texte fait partie du cahier spécial Enseignement supérieur

L’Université Laval a annoncé la mise en place début septembre du Fonds d’action climatique. Destiné à financer les initiatives engagées de sa communauté, le Fonds s’est constitué en partenariat avec Coop Zone et la Caisse Desjardins de l’Université.

« L’objectif premier de ce fonds, c’est de donner à notre communauté les outils pour se mobiliser », affirme François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable de l’Université Laval (ULaval). L’équipe chargée de sa création promet également un accompagnement non financier. « Nous souhaitons donner des moyens à notre communauté. On veut être très concrets et leur proposer des actions », déclare le responsable de la démarche en développement durable Pierre Lemay.

Bien qu’aucune date précise n’ait encore été dévoilée quant au lancement du premier appel à projets, les critères de sélection des initiatives ont quant à eux été bien définis. Pour pouvoir prétendre à ce fonds, les projets portés par la communauté de l’université devant le comité qui les départagera devront être : innovants, agiles et proactifs, partenariaux et interdisciplinaires, citoyens et engagés, inclusifs et diversifiés, et internationaux.

La répartition du budget n’a pas été fixée non plus, dans le but de pouvoir proposer aux initiatives un accompagnement totalement adapté. « On n’a pas encore déterminé un nombre précis, car les projets peuvent prendre des formes diverses », explique François Gélineau. Les créateurs du Fonds d’action climatique espèrent que de nombreuses idées verront le jour : « on veut insuffler l’envie de s’engager », confie Pierre Lemay.

L’Université Laval, actrice pour l’environnement

L’Université est depuis longtemps engagée pour la cause environnementale. La création du Fonds d’action climatique s’inscrit plus largement dans son Plan institutionnel 2023-2028, Agir ensemble pour plus d’impact. Le Réseau universitaire international pour l’action climatique UniC de l’ULaval a par exemple vu le jour en 2020. Elle s’est également dotée, il y a 15 ans, du Fonds de développement durable. Ce fonds se différencie de celui pour l’action climatique en étant moins spécifique et tourné vers les 17 objectifs de développement durable proposés par les Nations unies.

« On a atteint la carboneutralité en 2015 », cite en exemple François Gélineau. L’Université s’est aussi hissée au statut platine de la certification internationale STARS, un système de classement développé par l’Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). « On est rendus à une étape où on veut mobiliser notre communauté », affirme M. Gélineau.

Des partenaires de longue date

L’Université Laval tire entre autres sa force de son partenariat avec la Caisse Desjardins et Coop Zone, tous deux acteurs du Fonds et membres actifs de la communauté universitaire. « Quand ils nous ont présenté le projet, on a tout de suite levé la main ! » se réjouit la présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Marie-Ève Myrand. « La Caisse devrait faire partie du comité de sélection », précise-t-elle. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’organisation s’engage aux côtés de l’Université pour l’environnement. « Dans le cadre de notre cinquantième anniversaire, on avait fait un don de 50 000 dollars au Fonds de développement durable de l’Université », rappelle Mme Myrand.

Une volonté partagée avec l’autre partenaire de l’Université, Coop Zone. « On veut s’impliquer, dès le début du projet. On veut aussi être témoin des résultats », avance le directeur général Éric Fong. Un don de 1 $ destiné au fonds sera notamment proposé à la clientèle lors de chaque transaction. Partenaire depuis de nombreuses années, Coop Zone va aussi agir sur d’autres plans. Selon M. Fong, le service à la clientèle de la coopérative se chargera d’expliquer à la clientèle de l’université les enjeux du projet. Coop Zone sera notamment présente aux événements du campus pour véhiculer le message. Enfin, elle souhaite vendre des objets promotionnels en matériaux recyclés promouvant le Fonds d’action climatique.

Pousser la portée du projet

À l’heure actuelle, la communauté de l’Université Laval n’est pas encore familière avec la création du Fonds d’action climatique. « Il y en a plein [des étudiants] qui ne sont pas au courant que ça puisse exister des Fonds à l’Université », indique Éva Heitzmann, coprésidente de la Simulation francophone des Nations unies de l’Université Laval. « Je n’ai pas l’impression que ce soit particulièrement visible auprès de la communauté », ajoute-t-elle. François Gélineau a annoncé vouloir lancer la communication du projet au sein de l’Université très prochainement. Le premier appel à projets devrait être lancé d’ici le mois de décembre.

