Un centre de pointe pour valoriser la biomasse boréale

À Saguenay, le nouveau Centre de transformation et de valorisation de bioproduits (CTVB) permettra aux organismes et aux chercheurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean de travailler main dans la main pour trouver des débouchés aux résidus et autres produits végétaux.

Issu d’une longue réflexion, le Centre de transformation et de valorisation de bioproduits est une infrastructure mutualisée en soutien à l’activité socioéconomique de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. « C’est l’aboutissement des programmes d’enseignement en chimie des produits naturels de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), des programmes de recherche sur les bioproduits développés par les chercheurs, et de la structuration progressive d’une petite grappe industrielle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean autour des bioproduits », résume Claude Gilbert, président du consortium qui assure la direction du CTVB. « Il y avait une volonté d’avoir une infrastructure de recherche et de développement qui serait en appui aux projets de recherche et développement des professeurs de l’UQAC et de ces industries. »

Histoire d’une mobilisation régionale

À l’intersection entre les entreprises et organismes locaux et la recherche universitaire et collégiale, le CTVB est une plateforme de recherche et de développement consacrée aux bioproduits issus de la biomasse boréale. Cette infrastructure permettra de développer et de caractériser des produits à base de végétaux, pour des utilisations dans les secteurs pharmaceutique, cosméceutique et alimentaire.

Si la création du CTVB est dans l’air depuis plusieurs années, c’est à l’hiver 2023 que l’infrastructure a été officiellement inaugurée, après des travaux d’aménagement du bâtiment sur le campus de l’UQAC, et l’installation et la calibration des équipements des laboratoires de pointe. Pour rendre possible l’établissement d’un tel centre, l’UQAC a fait appel à son Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage (CEE-UQAC), un OBNL indépendant qui promeut l’entrepreneuriat auprès des étudiants collégiaux et universitaires de la région. Le CEE-UQAC a réussi à obtenir du financement pour équiper le CTVB. Puis un OBNL formé par un consortium d’utilisateurs (établissement d’enseignement, industrie, MRC, etc.) a été mis sur pied pour assurer sa gestion.

Des solutions locales à des problèmes locaux

Le CEE-UQAC a également acquis une licence pour faire de l’extraction enzymatique, « ce qui permet de prendre une biomasse [par exemple de l’écorce d’épinette] et, par l’ajout d’enzymes plutôt que de solvants, d’en extraire des produits qui conservent leurs caractéristiques vertes », explique M. Gilbert. Les résidus issus de la forêt boréale ou de l’agriculture de la région pourraient ainsi être revalorisés grâce à la technologie mise au point par la société française Biolie.

« Une initiative de la sorte valorise la biomasse autrement qu’en fabriquant des deux-par-quatre », fait remarquer M. Gilbert. Les sous-produits issus de la transformation de la forêt boréale et de l’agriculture dans la région pourraient servir à d’autres fins ; on pourrait par exemple mettre en valeur les propriétés antibactériennes des bourgeons de peuplier baumier, une essence souvent utilisée dans le domaine de la construction.

Les chercheurs de l’UQAC travaillent par ailleurs depuis quelques années sur des moyens de venir en aide aux producteurs de pommes de terre de la région, aux prises avec la maladie de la gale. On trouverait dans l’écorce d’épinette noire un biocomposé qui limite la propagation de la maladie dans le sol et sur la pomme de terre. « Nous sommes à l’étape d’extraire les biocomposés, de les tester dans les camps, et de valider sur quelques années leur efficacité. Si les financements sont au rendez-vous, le projet sera réalisé grâce aux infrastructures du CTVB », raconte M. Gilbert.

Des collaborations fructueuses

Le CTVB rend accessibles aux chercheurs et aux étudiants aux cycles supérieurs de l’UQAC des équipements à la fine pointe de la technologie. « Nous avons déjà des laboratoires dans le domaine, mais on parle ici d’une technologie unique », souligne Mohamed Bouazara, vice-recteur à la recherche, à la création et à l’innovation à l’UQAC. « Tous ces projets impliquent des étudiants des cycles supérieurs, et participent à leur formation », ajoute-t-il.

Avec cette initiative, les entreprises profitent de la capacité de recherche et de formation de l’université. Ce sont en effet les entrepreneurs qui interpelleront les chercheurs selon leurs besoins. « Le CTVB crée un lien direct avec les PME, ce qui n’est pas à négliger. C’est important de travailler sur des projets appliqués », affirme M. Bouazara. « Les petites et moyennes entreprises ne sont pas en mesure d’acquérir une infrastructure aussi performante et de la maintenir. L’intérêt est donc de mutualiser l’infrastructure et de l’arrimer avec la capacité de recherche collégiale et universitaire », conclut M. Gilbert.

